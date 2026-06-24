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Colo Colo

Lucas Barrios en el Mundial 2026: “Colo Colo es un monstruo; voy a volver como entrenador”

Lucas Barrios se encuentra recorriendo el Mundial 2026. En medio del apoyo a Paraguay y las selecciones sudamericanas de acordó de su amor eterno por Colo Colo.

Por Diego Jeria

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Lucas Barrios no se olvida de Colo Colo ni en el Mundial.
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El exdelantero argentino de Colo Colo y la selección paraguaya, Lucas Barrios, se encuentra en Estados Unidos en modo Mundial, apoyando a la Albirroja y los representantes sudamericanos. Pero no por eso se olvida de su gran y eterno amor por el Cacique.

El cariño que le tengo a Chile… le debo mucho a Chile por mi carrera. Comencé en Temuco y fui escalando. Después me encontré con un monstruo como Colo Colo, que es un grande. La verdad es que tengo una identificación enorme con el club“, dijo Barrios a KenoTrotamundos by Skechers Fútbol y RedGol.

Agregó que “la gente sabe lo que quiero a Colo Colo y yo sé que en algún momento voy a volver al club, no tengo duda de eso. Siento que hay un cariño y respeto mutuo, la verdad es que soy feliz de haber estado en Colo Colo y representarlo todos esos años que estuve en Europa“.

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Por otro lado, expone que “esa etapa como jugador ya pasó y uno lo debe asumir. Hoy estoy como entrenador y ojalá que como técnico pueda también ganar algún título, es lo que quiero. La gente me pregunta cuándo voy a volver a Colo Colo y yo les digo que estoy iniciando recién para poder llegar con experiencia al club“.

Lucas Barrios se ilusiona con volver al monstruo de Colo Colo como entrenador.

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La idea es llegar a Colo Colo para poder pelear títulos a nivel internacional y, por qué no, pelear algo internacional. Gané la Copa Libertadores como jugador, la Bundesliga; el campeonato nacional con Colo Colo. Y quiero llevar esa experiencia a los más jóvenes. No tengo dudas que el día de mañana voy a volver a Chile“, sostiene La Pantera.

Lucas advierte incluso: “¿cuándo voy a llevar como entrenador a Colo Colo? La verdad no tengo complejos por trabajar a nivel juvenil o profesional. Empecé en Luque con el equipo profesional. Son seis meses a cargo del equipo y sacamos el 41% de los puntos, en un equipo que estaba complicado”.

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“Ahora estoy esperando la oportunidad de dirigir de nuevo, pero en un lugar que me permita desarrollar mi idea y llevar a cabo un proyecto. Pero no tengo dudas que en un futuro voy a llegar a Colo Colo como entrenador“, sentenció.

Resumen:

-Lucas Barrios en Estados Unidos apoyando actualmente a la selección de Paraguay.

-Obtuvo 41% de rendimiento en sus seis meses dirigiendo al equipo profesional de Luque.

-Ganó Copa Libertadores, Bundesliga y el campeonato nacional con Colo Colo como jugador.

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