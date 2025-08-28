Lucas Barrios protagonizó uno de los traspasos más importantes del fútbol chileno, al saltar desde Colo Colo a Borussia Dortmund. Claro que Jürgen Klopp no le puso las cosas fáciles.

¿Se imagina si uno de los clubes grandes de Europa necesita un goleador y viene a Chile a buscarlo? Pues bien, fue lo que pasó en el año 2009. Barrios se cansó de hacer goles en la Chilean Premier League, lo que despertó el interés de un gigante de la Bundesliga.

La exigencia de Klopp a Lucas Barrios

Lucas Ramón Barrios pasó del Estadio Monumental al Signal Iduna Park sin escalas. Un movimiento que va más allá de lo futbolístico, sino que también desde lo cultural y social. Eso mismo le demostró Jürgen Klopp al delantero argentino nacionalizado paraguayo.

“Nosotros le decimos a los chicos que vayan preparados con el idioma y un montón de cosas, porque la comunicación es fundamental. A mí este (Jürgen Klopp) me dijo ‘si vos no entrenas y no estudias alemán, conmigo no jugás’. Tres veces por semana estudiaba alemán”, recordó Barrios.

El fútbol alemán muchas veces es complejo para los sudamericanos por la barrera idiomática. Incluso Barrios ejemplificó con la reciente llegada de Franco Mastantuono a Real Madrid, donde hablan español y no existe este problema.

“Son cosas que vos tenés que ir predispuesto, porque por ejemplo Mastantuono va a Madrid, pero es el idioma que sabemos todos. Andá a Alemania, andá a Inglaterra“, indicó el campeón de la Copa Libertadores 2017 con Gremio.

Lucas Barrios estuvo entre 2009 y 2012 en Borussia Dortmund, periodo en el cual jugó 102 partidos y anotó 49 goles. Incluso, tenía en la banca a un joven Robert Lewandowski. Ganó dos veces la Bundesliga y se hizo querido por los hinchas de los Negriamarillos.