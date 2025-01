Lucas Barrios, el destacado futbolista nacionalizado paraguayo, anunció recientemente su retiro del fútbol profesional tras una larga carrera que abarca más de dos décadas y en donde fue parte de clubes como Huracán, Colo-Colo y Borussia Dortmund. En ese contexto, el deportista escogió los mejores momentos de su carrera, eligiendo al entrenador que más marcó su paso por las canchas.

En conversación con Olé el deportista escogió al mejor gol de su carrera, mencionando su etapa por Colo-Colo. “En el clásico con U de Chile que arranqué de la mitad de la cancha”, asimismo, nombró a Shinji Kagawa, con quien coincidió en su paso por el fútbol alemán, como su mejor amigo de las canchas. “Pasamos 24 horas juntos que es una amistad enorme”.

El mejor entrenador de su carrera

Así mismo, el delantero de 40 años respondió sobre cuál es el entrenador de su carrera, nombró a Claudio ‘Bichi’ Borghi, con quien coincidió en Colo-Colo.

Lucas Barrios se retira del fútbol profesional

Tras anunciar su retiro, el jugador reveló que seguirá ligado al deporte pero desde otra vereda, como técnico para pulir a las nuevas generaciones.

“Apoyando a los jóvenes, dándole herramientas para que puedan crecer y contándoles mi experiencia en Sudamérica y Europa”, expresó al momento de entregar la noticia. “Quería agradecer a todos los hinchas que me cruzo en la calle, en todos los países donde he estado, por el cariño incondicional que me han dado”.