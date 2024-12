Lucas Barrios anuncia su retiro del fútbol con guiños a Colo Colo y Jürgen Klopp

Después de haber vuelto de un breve retiro en 2022, Lucas Barrios ha decidido ponerle fin a su carrera como futbolista. Este lunes y luego de cerrar su etapa en Sportivo Luqueño, el delantero anunció su retiro definitivo de las canchas.

La Pantera, que jugó su último partido vistiendo la camiseta de Colo Colo en el amistoso de leyendas ante River Plate semanas atrás, confirmó la decisión en sus redes sociales. Fue a través de su cuenta de Instagram donde publicó un video para decir adiós.

“Hoy me despido como jugador profesional, pero nos volveremos a cruzar en las canchas. ¡Gracias por el apoyo recibidos todos estos años! ¡Los quiero mucho! Lucas”, dijo en la descripción del registro.

La sentida despedida de Lucas Barrios al anunciar su retiro

Pero más allá del anuncio del retiro, Lucas Barrios sorprendió a los hinchas con el video con el que decidió hacerlo. La Pantera habló en el registro para agradecer a todos los que fueron parte de su carrera, con guiños tanto a Colo Colo como a Borussia Dortmund y Jürgen Klopp, quizás lo que más lo marcó.

Lucas Barrios jugó su último partido como profesional en el amistoso de leyendas de Colo Colo y River Plate. Foto: Colo Colo.

“Quería por este medio comunicarle a todos que llegó el momento de decirle adiós al fútbol profesional“, empezó señalando. “Desde ahora en más nos cruzaremos en la cancha, pero desde otros lados. Del lado que ocuparé como entrenador, apoyando a jóvenes y dándoles herramientas para crecer, además de contarles de mi experiencia en Sudamérica y en los lados que me ha tocado estar”.

Publicidad

Publicidad

Fue ahí que comenzó a despedirse de cada uno de los que formaron parte de su carrera. “Quería agradecer a todos los hinchas que me cruzo en la calle, en los países que he estado, por el cariño incondicional que me han dado“.

ver también La plata que Colo Colo pone en la mesa para asegurar a sus prioridades para el 2025

Fue tras ello que Lucas Barrios agregó imágenes tanto en Colo Colo como en Borussia Dortmund. “Agradecer también a los clubes que me han abierto la puerta para ser jugador profesional. Fueron casi 22 años de carrera. Agradezco a cada cuerpo técnico“, dijo.

No podía quedar fuera Paraguay, la selección que le abrió las puertas y con la que hizo historia. “Agradecer a la Albirroja por estar tanto tiempo en la selección, disfrutar cada momento y haberlos representados por todo el mundo. Fue un placer“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente tuvo palabras para sus cercanos, a los que puso como eje fundamental. “También agradecer a mi familia y amigos por el apoyo de este años. Sin ustedes iba a ser muy difícil”, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Barrios por Colo Colo?

Lucas Barrios tuvo dos pasos por el Estadio Monumental, en los que logró disputar un total de 85 partidos oficiales por Colo Colo. En ellos marcó 61 goles y ganó dos títulos: Clausura 2008 y Clausura 2009.

ver también Lucas Barrios sueña con despedida en el Monumental: revela lista de figuras que asistirán

¿En qué clubes jugó Lucas Barrios?

Lucas Barrios tuvo una tremenda trayectoria, jugando por un total de X clubes en su carrera. Estos fueron Argentinos Juniors, Tigre, Deportes Temuco, Tiro Federal, Cobreloa, Atlas, Colo Colo, Borussia Dortmund, Guangzhou Evergrande, Spartak de Moscú, Montpellier, Palmeiras, Gremio, Huracán, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Defensa y Justicia, Patronato, Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño.

Publicidad