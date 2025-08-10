Colo Colo ha tenido una temporada bastante difícil y uno de los grandes apuntados por el rendimiento es Jorge Almirón. Ahora fue Aníbal Mosa quien cargó contra el DT.

Los buenos resultados de los Albos en el 2024 no han podido ser replicados en la presente temporada. Eliminados de Copa Libertadores, eliminados de Copa Chile y lejos de la cima en la Liga de Primera. Solo la millonaria cláusula de salida ha mantenido a Almirón en su cargo.

La crítica de Mosa a Almirón

En el empate de la fecha anterior entre Colo Colo y Huachipato, Jorge Almirón vio una nueva tarjeta roja desde su llegada a Macul. En total lleva ocho expulsiones en los Albos, siendo cuatro de ellas en este 2025. Esta situación no agrada mucho.

ver también Caamaño se burla del DT de Colo Colo en medio de la goleada de U de Chile: “Que lo esté viendo Almirón, hay sospechas”

En la previa al choque frente a Everton en Viña del Mar, fue Aníbal Mosa quien sacó la voz por esta situación. El presidente de Blanco y Negro expresó su molestia por las constantes expulsiones de Almirón e indicó que se lo manifestó al DT.

“El tema de las expulsiones es un tema que hemos conversado y no está bien, no corresponde (…) Hay que entender que ellos también viven la situación a mil adentro, así que esperemos que no haya más expulsiones“, aseguró Aníbal Mosa.

Jorge Almirón es muy cuestionado en Colo Colo. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Mucho se ha discutido sobre el profesionalismo de Jorge Almirón pos sus expulsiones. Incluso, una de sus rojas obligó a cambiar el reglamento en Chile, ya que ahora los entrenadores suspendidos no pueden ir al estadio debido a la “ley Almirón”.

“Esperemos que los resultados se den nomas. Él es entrenador de Colo Colo, así que esperemos que continúe“, cerró Aníbal Mosa. Por ahora Jorge Almirón seguirá al mando de los Albos.