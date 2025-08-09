Universidad de Chile goleó a Unión Española por 4-1, en el marco de la fecha 19 del la Liga de Primera, en el Estadio Nacional. Los azules comenzaron en desventaja, pero liderados por Lucas Assadi sentenciaron una goleada que deja atrás la amarga derrota ante Cobresal en la jornada pasada.

Tras el gol de penal de Pablo Aránguiz, la U vino desde atrás con los goles Javier Altamirano, Lucas Di Yorio, Lucas Assadi y Rodrigo Contreras. Tras la conquista del Tucu, el periodista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, volvió a disparar contra Jorge Almirón.

Cabe recordar que el mismo Caamaño calificó de llorón y cobarde al entrenador de Colo Colo este pasado vienes, esto luego que Almirón diera a entender que tenía sospechas del trabajo arbitral, quienes estarían ayudando a la U.

“Este es un partido para que lo esté viendo Jorge Almirón y diga que tiene sospechas… hay sospecha de muy buen fútbol, señor Almirón. Aquí no hay sospecha de nada“, lanzó durísimo Caamaño en medio de la transmisión del partido entre azules e hispanos.

¿Penal no cobrado a la U contra Unión Española?

De hecho, vale consignar que antes del penal y gol a favor de Unión Española, el árbitro Diego Flores dejó pasar un penal a la entrada del área que los jugadores de Universidad de Chile reclamaron.

En la acción, Matías Marín le da un pisotón a Charles Aránguiz sobre la línea de cal que, si el árbitro lo cobraba, no pasaba nada. ¿Se habrá sugestionado el réferi por las polémicas declaraciones de Almirón? Quizás, o simplemente ni él ni el VAR consideraron la situación como falta.

Del resto, poco que decir del referato de Diego Flores por pasar desapercibido con un buen cometido, mientras las luces se fueron sobre fútbol de Assadi y la remontada del Chuncho.

Junto a Caamaño, este pasado viernes otro que lanzó duros dardos exigiendo un castigo ejemplificador para el DT de Almirón fue el Premio Nacional de Periodismo Deportivo, Danilo Díaz.

