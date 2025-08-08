Cristián Caamaño definitivamente perdió la paciencia con Jorge Almirón y su absurdo 2025 al mando técnico de un Colo Colo de rendimiento irregular hacia abajo. Es que el trasandino ya había alegado robo contra el Cacique y ahora sostuvo que los árbitros están ayudando a Universidad de Chile.

En Deportes en Agricultura, Caamaño se lanzó con todo contra Almirón y lo calificó sin anestesia de llorón y cobarde, dejando entrelíneas que el deté albo no puede ser más cara de palo, con un afán de querer ensuciar un posible título de los azules, Coquimbo Unido u otro equipo, y sin ninguna autocrítica por sus constantes errores y castigos.

“¿Muy quejoso Almirón? No, está lloviendo en la sala de prensa del estadio Monumental… de tanto llanto de Jorge Almirón. A ver si la ANFP o la Comisión de Árbitros ahora sí se pone los pantalones, porque abiertamente el entrenador de Colo Colo deja un manto de dudas respecto al desarrollo del campeonato“, dijo el periodista.

Y se viene largo. Caamaño agregó que “él dice claramente que está viendo el partido de Cobresal ante la U, se pone en ventaja y sabe que algo raro va a pasar, y viene una expulsión y un penal. Él está manifestando que tiene sospechas claras de que el arbitraje está manipulando los resultados de los partidos o que quieren influir“.

ver también Almirón vuelve a la carga y acusa ayuda a la “U”: “Hizo el gol Cobresal y sentía que algo iba a pasar”

Poca autocrítica de Almirón en Colo Colo y árbitros “cag…”

“Almirón no reconoce ninguna situación donde a él lo haya favorecido el arbitraje, sino que hace un relato de las cosas que a él, a su juicio, lo terminaron perjudicando en los partidos”, complementó.

Añade que “el DT no está para pedir explicaciones al árbitro. Para defender a sus jugadores, lo mejor que puede hacer Almirón es entrenarlos mejor y darles más herramientas, cosa que este año no ha ocurrido. Colo Colo juega peor este año y no por los árbitros, sino por él… Por la semana que les dio de vacaciones para irse de vacaciones él a Formentera, y llegó al partido contra la Católica con ponchera de vacaciones, sin ritmo de trabajo. Y la UC se los comió corriendo porque Colo Colo todavía tenía arena de playa en los zapatos. Cuando suspende la pretemporada a principios de año porque sentía que tenía que respaldar al plantel en la pelea por los premios”.

Publicidad

Publicidad

Cristián Caamaño sin anestesia: Almirón llorón y cobarde; árbitros cagones.

El rostro de la 92.1 FM prosiguió cada vez más molesto: “esas cosas tienen a Colo Colo donde está. Almirón no hace ninguna autocrítica, y tampoco se acuerda que el año pasado le perdonaron varias fechas cuando le aprieta la mano al árbitro ante la Católica. Eso es una agresión. Y le perdonaron la vida, porque podían ser muchos más partidos de castigo. Ni siquiera quiero tocar el lío de cuando estuvo suspendido en el estadio contra Huachipato, porque eso estaba al límite y yo estoy hablando de hechos concretos”.

“Ahora hace poco, las disculpas que ofreció fueron una burla, menos para los árbitros que lo perdonaron (por acusar que le habían robado el Superclásico ante la U). Y ahora sale a decir que está sospechando seriamente de otro partido. Pongámonos firmes”, expone Caamaño.

Publicidad

Publicidad

Según el comentarista “es grave lo que acaba de decir Almirón, no hay que normalizarlo. Él está estableciendo sospechas contra los árbitros. Él mismo que pidió que no lo malinterpretaran cuando habló de un robo… no se puede normalizar la sospecha. Si usted tiene sospechas, vaya y haga la denuncia en el tribunal. Deje de alardear, porque alardeando Colo Colo no gana. Y usted dedíquese a trabajar“.

Aún quedaba más furia de Cristián Caamaño: “¿vamos a permitir otra vez un manto de sospechas porque Almirón sabe que no va a ser campeón? Y como él no va a ser campeón pone un manto de dudas en el del frente. Entonces el otro cuando sale campeón, es porque estuvo sucio“.

ver también Comisión de Árbitros descarta denunciar a Jorge Almirón tras acusarlos de “robo”

Y le recordó un reciente error arbitral que favoreció a Colo Colo. “Imagínate qué hubiese pasado si Almirón pierde un partido o puntos, por ejemplo, como O’Higgins… que la patada de Saldivia la pegaba un jugador de O’Higgins y no lo expulsan. A Almirón los árbitros ya le perdonaron lo del robo, pero no puede dos semanas después salir a decir lo que se le ocurra, él no es el dueño del fútbol chileno. El técnico de Colo Colo se estaba riendo de todos con lo del robo, se rio de todos con ese video de las disculpas y hoy se vuelve a reír de todos”, sostuvo.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, Caamaño sentenció que “además es cobarde, porque quedaron eliminados en Copa Libertadores y ahí no dice nada contra la Conmebol. En cambio acá, como tiene fuero y ya le ganó el gallito a los árbitros, entonces cree que puede hacer lo que quiera porque no le pasa nada. Y si no salgo campeón yo, les ensucio la cancha al resto. Eso no se hace. La ANFP, el tribunal y los árbitros, se son unos cagones, ahora qué van a decir de esto. Mira lo que generaron… como por acusar robo no le hicieron nada a Almirón, ahora qué le van a decir si pone sospechas solamente. Tenían la posibilidad de castigar a Almirón y no lo hicieron. Y ahora Almirón hace lo que quiere“.