El mercado de fichajes para la temporada 2026 vuelve a meter a Universidad de Chile en la lucha de un refuerzo, el que se van a pelear con O’Higgins hasta el último detalle.

Así al menos se habla desde Rancagua con el caso de Matías Lugo, uno de los jugadores que Paqui Meneghini marcó como uno de los destacados en su paso por el club.

El volante argentino fue una de las revelaciones de la campaña que dejó al cuadro de Rancagua en la Copa Libertadores, por lo que de inmediato llamó la atención en la U.

Así lo confirma el periodista rancagüino Nicolás Cortés, que tiene siempre los ojos en el Monasterio Celeste, quien entregó detalles de la situación de Lugo: “El interés de la Universidad de Chile es real desde mediados de 2025”.

Foto: Jorge Loyola/Photosport

¿Qué pasa con Matías Lugo como refuerzo de U de Chile?

Para el comunicador, la U viene de la temporada pasada haciendo un seguimiento de Matías Lugo, el volante que podría llegar esta temporada al Centro Deportivo Azul.

En ese sentido, destaca que si bien O’Higgins tenía la primera prioridad por su carta, hay una decisión que está bien lejana para su continuidad en Rancagua.

“La única opción para que Matías Lugo se quede es que lo compren. No hay nada que conversar ni renegociar: los términos estaban claros y fueron aceptados al llegar a préstamo”, detalla.

Con esto, se espera que en las próximas horas existan nuevas conversaciones, con la U metiendo presión por el jugador, teniendo en cuenta del conocimiento que tiene Meneghini.

