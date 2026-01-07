Universidad de Chile completó este miércoles su tercer día de pretemporada, en una jornada movida en el CDA tras conocerse que Francisco Meneghini cortó a Leandro Fernández en el ataque del Chuncho.

Poco antes, el defensor y a estas alturas referente del plantel azul, Matías Zaldivia, conversó con los canales oficiales de la U sobre lo que ha sido la pretemporada azul.

“Fue un inicio de pretemporada muy intenso, los trabajos están siendo muy intensos, con mucha pelota. Esto es bueno para ir arrancando, para entrar en ritmo de vuelta. Contento de volver, tuvimos lindas vacaciones y tenemos muchas energías para lo que se venga este año”, dijo el argentino-chileno.

Zaldivia y la U de Paqui: ofensiva y dueña del balón

Sobre la mano de Francisco Meneghini como nuevo DT, Zaldivia manifestó que ha estado “muy bien… tienen un pensamiento más o menos parecido a lo que veníamos trabajando. Obviamente con otros matices. Pero trabajamos para ser un equipo ofensivo, que presione en campo rival y que se adueñe del balón. Un poco es eso, recién nos estamos conociendo“.

Por otro lado, en la U se mentalizan en que este 2026 tienen que ganar sí o sí el título de la Liga de Primera, sin dejar de lado las otras competencias.

“Sabemos que tenemos esa espina con el campeonato nacional, obviamente queremos ganar el torneo, pero esta institución también tiene que pelear todas las competencias. El año pasado hicimos una Sudamericana espectacular”, advierte Zaldivia.

El defensa de la U sentencia que “casi llegamos a la final de la Copa. Eso motiva. Primero tenemos un partido muy difícil contra Palestino, después la Copa Chile, Copa de la Liga. Tenemos que ir por todos los frentes porque tenemos plantel para hacerlo“.