Lucas Assadi festeja este 8 de enero. La gran figura de Universidad de Chile cumple 22 años en medio de los rumores y dudas sobre su permanencia en el Chuncho o posibles destinos, incluso en el presente mercado de fichajes.

Y por su cumpleaños, en medio de la pretemporada de la U, el mismo Assadi compartió una llamativa frase en la que podría estar dando pistas de lo que será su futuro inmediato…

Assadi reposteó el saludo de Universidad de Chile y su respuesta no pasó desapercibida: “será un hermoso año“, escribió junto al emoji de un ninja, su ya conocido festejo cuando le ha tocado marcar con el Chuncho y la U al pecho.

De inmediato no fueron pocos los que asociaron estas palabras a una continuidad definida del atacante-mediocampista en Universidad de Chile, al menos hasta le mercado invernal del fútbol chileno, considerando que el puentealtino tarde o temprano deberá dar el salto al extranjero.

El detalle de Assadi y la recta final de su vínculo con la U

Ahora hay un punto importante: Assadi tiene contrato con los azules hasta diciembre de este 2026. Es decir, desde fines de junio puede comenzar a negociar como jugador libre, lo que dejaría a la U sin rédito económico por el hipotético fichaje en el extranjero.

¿Se queda? El cumpleañero Assadi promete un hermoso 2026 de azul.

Así las cosas, si Assadi no parte en el presente mercado, Azul Azul deberá negociar una renovación de contrato o acordar la transferencia a mitad de año en acuerdo entre el jugador y el club, para partir el segundo semestre casi de forma urgente.

De lo contrario, Lucas Assadi podría acordar contrato con un nuevo club desde mitad de año, quedarse en los azules el segundo semestre, pero partir a fin de año sin dejar un peso en las arcas de la U. El tiempo apremia en el CDA, mientras, al parecer, Assadi ya tiene definido que este semestre seguirá siendo azul.

Cabe recordar que la U pide mínimo 5 millones de dólares por Assadi. Ya rechazaron una oferta del Maccabi Haifa de Israel, mientras el joven crack sigue en la órbita del Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli y un club inglés.

