Universidad de Chile puede comenzar a cerrar importantes nombres en el mercado de fichajes para la temporada 2026, con Octavio Rivero listo para salir del Barcelona de Ecuador.

Así lo dicen medios de ese país, donde aseguran que durante las próximas horas habrá un anuncio oficial del delantero del cuadro de Guayaquil, lo que despeja el camino para arribar a la U.

Una teleserie que viene desde el año pasado con el uruguayo distanciando con la dirigencia, donde hubo atraso de sueldos por casi cuatro meses, además de un clima social que impactó a la familia de Rivero.

En ese sentido, los azules están cerca de lograr uno de los grandes objetivos para su delantera, por lo que aseguran que “en las próximas horas habrá comunicado de la dirigencia de BSC”.

Octavio Rivero será el segundo refuerzo de la U.

¿Qué pasa con Octavio Rivero en la U?

Fue la radio La Redonda de Ecuador la que entregó detalles de la situación de Octavio Rivero en Universidad de Chile, explicando que ya hay acuerdo para lograr su salida del club.

El jugador no se presentó a la pretemporada en Ecuador, donde luego de conversaciones se abrió la puerta para su salida, donde se debe aclarar qué pasó con los montos adeudados.

“Según información de La Radio Redonda que se ha podido conocer, en las próximas horas se oficializará la venta de Octavio Rivero a la Universidad de Chile”, explicaron.

Con esto, la U sumaría su segundo atacante en el mercado de fichajes, sumando a lo de Eduardo Vargas y en medio del revuelo provocado por la salida de la U de Leandro Fernández.

