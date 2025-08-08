Jorge Almirón no tiene ganas de quedarse callado y asegura que el arbitraje en Chile está muy cargado. Específicamente a favor de Universidad de Chile, graficándolo en el duelo ante Cobresal del lunes pasado.

Sostuvo que eso fue lo que pudo palpar mirando el duelo en el que finalmente igual ganaron los mineros, pero en el que tuvo que superar adversidades.

“El otro día estando en mi casa se pone Cobresal en ventaja y yo sentía que algo iba a pasar. Luego hubo expulsión y penal. Esa es la sensación que yo tengo”, confesó en el Monumental.

También dice que hay jugadas que le llaman la atención, aunque no especificó si es el penal a favor de la U o de otro equipo. “Hay penales que no son cobrables para mí, hasta por el gesto técnico de cómo caes. Si te agarran de un lado (del hombro) no puedes caer del otro, es ilógico. Y van a ver al VAR y cobran penal, yo no lo puedo creer. Dices uf, qué difícil, es complejo”, analizó.

Consultado por el nivel del arbitraje, dijo que “todos tenemos errores, los entrenadores y jugadores también”, aunque pide que para dirigir a Colo Colo manden a jueces más experimentados.

“Estamos en un club que emocionalmente es difícil dirigir para los árbitros, hay otra presión. Ellos también deben estar preparados”, siguió con su discurso.

“Algunos tienen más experiencia, los reclamos exaltan más las cosas. El mismo jugador, cuando lo charlas, lo calmas, pero si el árbitro se pone prepotente es una discusión de egos y siempre ganará el árbitro”, indicó.