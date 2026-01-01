Es tendencia:
Leonardo Valencia celebró el Año Nuevo como el mejor jugador del fútbol chileno

Luego de una tremenda campaña con Audax y luego su fichaje en el Conce, el volante recibió con su familia en Brasil el 2026.

Por Cristián Fajardo C.

Leo Valencia recibió el 2026 en las playas de Rio de Janeiro.
Uno de los jugadores más destacados, por no decir el mejor del torneo, en la Liga de Primera 2025 fue Leonardo Valencia, con una tremenda campaña con la camiseta de Audax Italiano.

Algo que lo hizo volver a estar en el mercado de los grandes para la temporada 2026, pero que finalmente terminó firmando por Deportes Concepción y el nuevo plantel que arma en el regreso a Primera División.

Por lo mismo, el volante aprovecha el vuelo de su tremendo desempeño en los itálicos y aprovechó de ir de vacaciones a Brasil, donde incluso jugó por algunos años en Botafogo.

En ese sentido, pasó el Año Nuevo bien regaloneado en las playas de ese país, en postales que inmortalizó en sus redes sociales, las que sacan pica a cualquier mortal.

Leo Valencia celebrando en familia el Año Nuevo.

El nuevo Dream Team del fútbol chileno: Concepción se queda con el cotizado Leonardo Valencia

¿Dónde jugará el Leo Valencia?

Luego de una campaña que hizo regresar al Audax Italiano a un torneo internacional, donde serán parte de la Copa Sudamericana 2026, Leonardo Valencia dejó el club.

Si bien sonó en Universidad Católica, fue el sorprendente Deportes Concepción, que se está armando hasta los dientes, quien lo fichó como su gran carta en el regreso al fútbol de honor.

Algo que fue celebrado en familia en las playas de Brasil, donde el volante mostró el gran Año Nuevo que vivieron en la arena y bailando samba por su gran temporada.

En un momento futbolístico que lo hace volver a brillar y ser destacado como uno de los mejores del fútbol chileno, el Leo Valencia retoma su carrea de la mejor forma posible y con la familia.

Mira la foto de Leo Valencia:

