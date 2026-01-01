Brayan Cortés es el flamante nuevo portero de Argentinos Juniors. El Indio finalmente logró abrochar nueva camiseta tras no renovar su ciclo en Peñarol de Uruguay, donde estaba a préstamo.

Y tras su negativa a volver a Colo Colo, el portero está cerca de sufrir su primer revés en suelo trasandino. Eso, porque el “Bicho”, como es apodado el club argentino, va por otro potente arquero.

Con Copa Libertadores en el horizonte, Argentinos Juniors inició acercamientos con un portero que bien conoce el fútbol chileno. De gran nivel y con estilo de juego similar a Diego Sánchez, un ex U. La Calera alerta a Cortés.

El conocido meta que preocupa a Brayan Cortés

Argentinos Juniors inició contactos para fichar competencia de lujo para Brayan Cortés. Se trata del meta Ignacio Arce, quien defiende a Deportivo Riestra y en 2022 jugó en Unión La Calera.

Arce y sus locuras en Riestra /Getty Images

Según el medio TyC Sports, el portero que hace noticia por sus locuras en cancha es del interés del Bicho Colorado para pelearle el puesto a Cortes. Viene de gran campaña en Riestra y es figura en Argentina.

Con ese panorama, el Indio la tiene más que difícil cuando aún ni llega a suelo trasandino. Brayan Cortés arribó al equipo de Nicolás Diez como eventual titular, pero ya complica su ciclo.

Tal como relatan los medios al otro lado de la cordillera, el portero que defendió a Unión La Calera en 2022 es amo y figura, por lo que Argentinos Junior está dispuesto a hacer un esfuerzo económico por su carta. Eso, pese a sumar a Cortés como refuerzo.