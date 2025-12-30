Brayan Cortés no volverá a Colo Colo. Tras expirar su préstamo en Peñarol, el meta jugará en Argentinos Juniors durante el 2026, para continuar de esta manera su carrera en el extranjero.

En la escuadra trasandina tendrá un gran desafío, pues disputará la Copa Libertadores a partir de abril.

Para cerrar su incorporación, la dirigencia del Bicho Colorado le pidió referencias a Claudio Borghi, que trabaja como asesor del club en algunas tomas de decisiones.

Las referencias de Borghi sobre Cortés

En entrevista con Redgol, el Bichi señala que el paso de Cortés a Argentinos será beneficioso para todos. “La negociación la hizo su representante (Fernando Felicevich). Fue ofrecido al club, se pidieron las referencias necesarias y yo di las mías desde el punto de vista de Chile, porque de los que estamos asesorando al club soy el que más lo conoce“, indica Borghi.

–¿Qué fue lo que respondió sobre Cortés?

Las referencias que di fueron buenas y aparentemente firmó por un año. Creo que Brayan es una buena alternativa para Argentinos, le hará bien a él y al club.

-¿A qué equipo se integra el arquero?

Argentinos juega bien al fútbol, tiene copas internacionales. Este año llegó a instancias importantes y perdió una final por penales. Está apostando por hacer un año más interesante aún.

-¿Llega para ser titular? El Ruso Rodríguez se rompió el ligamento de rodilla en octubre, Chiquito Romero no rindió y terminó atajando Gonzalo Siri.

No sé si va como titular, pero lo tenía visto el entrenador Nico Diez, quien conoce bien el fútbol chileno.

-¿Piensa que será un buen trampolín para que vuelva a la Roja?

Es un tema para los clubes tener seleccionados, porque Chile tendrá partidos amistosos, partiendo por un cuadrangular en Nueva Zelanda. Pero de seguro será un beneficio mutuo, espero que le vaya bien.