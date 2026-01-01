Ya comenzó el 2026 y para sorpresa de todos, el mercado de fichajes del fútbol chileno hace rato que se mueve con velocidad. Y uno de los equipos que da que hablar es la Unión Española.

Los hispanos se siguen armando, pero con cautela. Es que aún no saben en qué división jugarán este año, ya que pese a que la ANFP les dio portazo para seguir en Primera, se jugará su opción en la justicia ordinaria.

Al menos en materia de salidas, los rojos de Santa Laura sí tienen más certezas. Un campeón del último título de Colo Colo en 2024 fue pilar, pero sus números no bastaron para seguir con la camiseta hispana.

Así se despidió figura de Unión Española

Gonzalo Castellani, uno de los buenos elementos que arribó a Unión Española en la campaña del descenso, no sigue más en el club. Con emotivo mensaje se despidió de los hinchas hispanos.

Castellani en su último gol por Unión / Photosport

“Un año bastante pesado en lo emocional en todo sentido, desde principio a fin. Me quedo con la contención de mi familia y de toda la gente que me da cariño y tira para adelante”, dijo en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Por eso, el experimentado volante que defendió también a Colo Colo y Unión La Calera en Chile no se reprocha nada. Pese al descenso en Unión Española, aseguró estar “siempre de pie y para adelante”.

ver también Jugó en Colo Colo, la U y la UC y sorprende revelando de qué equipo era hincha de niño: “Iba a…”

“En cuanto a lo futbolístico, con la tranquilidad de haber dado el máximo siempre y no guardame nada! Gracias Unión Española por abrirme sus puertas, les desearé siempre lo mejor”, cerró.