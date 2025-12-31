Uno de los pocos futbolistas que se dio el lujo de pasar por Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica es Fabián Estay, quien vistió las camisetas de los grandes.

El ex 10 de la selección chilena se formó en los cruzados, tras un paso por Suiza recaló en la U y en 1995 sorprendió al llegar al Cacique, para luego asentarse en el fútbol mexicano.

El mundialista de Francia 1998 participó del programa El Almanaque de Florete donde reveló de qué equipo era hincha de niño y no era ninguno de los tres grandes.

Fabián Estay sorprende y cuenta que era hincha de Unión Española

Fabián Estay vivió sus inicios como jugador en Universidad Católica, sin embargo, reconoció que cuando era un niño hinchaba por otro equipo del fútbol chileno.

“En el fútbol se olvidan muy rápido. Yo fue canterano de la Católica y me enamoré de la institución, porque me formó como jugador y como persona”, dijo de entrada el ex 10.

Fabián Estay en Francia 1998: Foto: Doug Pensinger /Allsport

“Yo cuando era chico iba al Santa Laura a ver a la Unión Española, que era mi equipo, pero después te encariñas con una institución. Yo tenía esos sentimientos por la Unión, no pude jugar ahí, pero después me hice de la Católica”, recordó.

Fabián Estay nunca pudo jugar en el club de sus amores, porque cuando regresó a Chile en 2006 jugó en Palestino y luego se retiró del fútbol.