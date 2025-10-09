La Copa del Mundo de Francia 1998 es uno de los grandes momentos de la selección chilena. Fabián Estay fue uno de sus protagonistas, pero Nelson Acosta casi lo deja fuera.

La Roja clasificó al mencionado torneo luego de unas buenas Eliminatorias, liderados por Iván Zamorano y Marcelo Salas. Un plantel que marcó a una generación y que volvió a poner a Chile en el mapa futbolístico a nivel planetario.

Estay casi no va al Mundial de 1998

Fabián Estay era uno de los fijos de Nelson Acosta, claro que la historia pudo ser totalmente distinta. Es que el propio jugador reveló una anécdota poco conocida con el histórico entrenador, donde este lo tuvo al borde de no llevarlo a Francia 1998.

“Me dijo (Acosta) ‘si no estás el 11 de mayo a las 10 de la mañana en la concentración, no vas a ir al Mundial’. Yo jugaba el 10 de mayo a las 2 de la tarde. O sea, no llegaba. Entonces ahí estuvo la lucha y todo el tema. Ese 98 para mí fue muy especial“, comenzó contando en Afizionados el ex volante de Universidad de Chile y Colo Colo.

Toluca, equipo en el que jugaba Estay, disputaba la final en México ante Necaxa. Su equipo no lo autorizó y debió quedarse en Norteamérica, ya que además en la ida habían perdido por 2-1.

“El día antes Valentín Diez (directivo) me había dicho ‘Fabián tú perteneces a Toluca y usted tiene que jugar sí o sí. Si no, asuma las consecuencias’. No sé si fue amenaza, pero fue una advertencia donde dije ‘ya, tiene razón'”, recordó el formado en Universidad Católica. Claro que todo tuvo un buen final tras ganar 5-2 la vuelta, ya que la dirigencia de su club le tenía una sorpresa.

“Fuimos campeones, todo el tema y resulta que me mandaron un avión privado. Fue una historia maravillosa. Después llego a Chile y estaba Alberto Quintano que era el director deportivo de la selección. Yo me bajo del jet privado ¿sabes en qué auto me estaban esperando? En una camioneta de mantenimiento de donde estaba concentrada la selección. Se estaba cayendo a pedazos”, cerró entre risas Estay.