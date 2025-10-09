El fracaso de la Roja en el Mundial Sub 20 hizo que todos pusieran su atención sobre Nicolás Córdova. El entrenador es apuntado como el máximo responsable del papelón de Chile en su propia Copa del Mundo, donde apenas ganó un partido de la fase grupal y fue eliminado en octavos por goleada.

Se esperaba que Pablo Milad pudiera dar declaraciones sobre la situación de Córdova en la Sub 20 del país, más aún considerando que el entrenador venía siendo considerado para la adulta. Sin embargo, el presidente de la ANFP ha mantenido un total silencio.

Después de la derrota en el Elías Figueroa, Milad escapó rápidamente de los medios. Un día después, este miércoles, se dejó ver en el Estadio Fiscal de Talca para el partido entre Colombia y Sudáfrica en los octavos de final. Ahí, los medios intentaron entrevistarlo, pero…

“No hablo con ustedes“, fue la vergonzosa frase que usó el timonel del fútbol chileno para escapar de los micrófonos, según confirmó Radio ADN. Su silencio se suma a los de los otros directivos de la ANFP y Felipe Correa, gerente de selecciones.

¿Qué pasará con Nicolás Córdova?

Lo cierto es que, después del papelón con la Roja Sub 20, Nicolás Córdova no será considerado para la selección adulta. El DT que se encargó de cerrar el proceso de Eliminatorias no volverá al banco nacional. Sí está considerado para dirigir los últimos amistosos del año en Europa, ante Rusia y Perú.

Ahora queda esperar para ver si el técnico de 46 años continúa en su puesto como jefe de las series menores de la Roja. Cabe destacar que el próximo desafío de una selección nacional juvenil estará en el Mundial Sub 17 que se disputará en noviembre en Qatar.