Se acerca una nueva Copa del Mundo a pasos agigantados, por lo que ya comienza el debate de qué país logrará el título. Toni Kroos tiene claro a sus candidatos.

La próxima cita planetaria se realizará en Canadá, Estados Unidos y México en 2026, la cual además estrenará formato. Pasará de 32 a 48 selecciones, con lo que habrá más países y más partidos. La fiebre del fútbol se tomará las pantallas y redes por un mes.

Los candidatos de Toni Kroos

Toni Kroos es uno de los mejores volantes que ha dado el fútbol alemán. Bayern Múnich, Bayer Leverkusen y Real Madrid pudieron disfrutar de su talento, al igual que la selección de su país, donde brilló por largos años.

En el 2024, Kroos se retiró en la Eurocopa celebrada en Alemania, luego de además ganar la UEFA Champions League con Real Madrid. Hoy con la tranquilidad del retiro y sin estar involucrado en la cancha, entregó a los cuatro candidatos a ganar el Mundial.

“España, Portugal, Francia y voy a dar una sorpresa: Marruecos”, dijo el alemán en una entrevista con Romario. Rápidamente muchos sintieron que le faltó un país, por lo que Kroos corrigió al agregar a un quinto medio en broma. “Perdón, no dije Brasil, pero si gana Brasil me vale también”, añadió entre risas.

Si bien los países que nombra perfectamente podrían quedarse con el torneo de fútbol más importante del mundo, en Argentina causó bastante polémica que no los nombrara justamente a ellos. Lionel Messi y compañía son los actuales campeones tras dar la vuelta olímpica en Qatar 2022.

Toni Kroos ganó la Copa del Mundo en Brasil 2014. Imagen: Getty

Sobre el nuevo formato, Kroos fue claro. “Está bien que puedan participar muchas naciones, pero estoy en contra de que jueguen ahora más equipos. Hay que cuidar a los jugadores y a la calidad del torneo. Con tantos equipos vamos a ver muchos partidos con resultados muy claros y goleadas. Esto no son partidos que la afición quiere ver“, cerró el campeón del mundo en Brasil 2014.