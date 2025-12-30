No es fácil elegir al mejor equipo de la historia del fútbol. Sin embargo Toni Kroos, que se retiró del fútbol a los 34 años el 2024, fue valiente y escogió la oncena ideal.

Eso sí, escogió a pocos jugadores que brillaron en el Siglo XX. Dejó afuera a Diego Maradona y Pelé, enfocándose en los futbolistas con los que fue más contemporáneo.

La oncena ideal de Toni Kroos

En el arco puso a su compañero Manuel Neuer, con el que levantó la Copa del Mundo en el 2014.

Luego en defensa armó una perfecta línea de cuatro, donde aparece otro alemán como Philipp Lahm. Luego viene el más veterano, Paolo Maldini, acompañado de Sergio Ramos. Cierra Marcelo como lateral izquierdo.

En el mediocampo no marca nadie, pues prefirió escoger a puros talentos. Así es como asoman Luka Modric, Zinedine Zidane y Ronaldinho Gaúcho.

Toni Kroos jugó muchos años junto a Modric

En ofensiva, hay dos que son fijos en cualquier jugador que compartió con ellos: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Cerrando la oncena, puso a Ronaldo, el Fenómeno.

“¿Opiniones?” fue la pregunta que hizo Kroos al publicar el que para su gusto es el elenco más temible de todos los tiempos.