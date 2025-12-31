Jaime García se encuentra de vacaciones a espera de volver a los trabajos con Huachipato, pero en medio de su descanso se dio unos minutos para conversar con RedGol. Y uno de los tópicos abordados por el DT nacional fue la figura del fútbol chileno 2025.

Consultado por quién fue el mejor, el oriundo de Cartagena no pudo quedarse sólo con uno: “Matías Palavecino… y aunque siempre hablan de la edad, Fernando Zampedri“, dijo García.

Y no se quedó ahí, destacando la regularidad del Toro sostenida por años, ya convertido en goleador del fútbol chileno por sexto año consecutivo.

“A Zampedri todavía cuesta mucho marcarlo, juega mucho con el cuerpo y tiene una toma de decisión adelantada en comparación con el resto. Juega con su personalidad. También tuvo un buen año al igual que Palavecino”, sentenció Jaime García.

El año de Palavecino y el incombustible Zampedri

De esta manera, Universidad Católica tendrá a los dos mejores jugadores del 2025 la temporada 2026. Es que Palavecino dejó el campeón Coquimbo Unido como uno de los refuerzos de la UC.

Los elogios de Jaime García al Toro Zampedri.

El mediocampista argentino de Rosario, de 27 años, disputó este 2025 38 partidos, 28 por La Liga de Primera y 10 por Copa Chile, registrando un total de 3.330′ con siete goles y 14 asistencias.

Por su parte, Zampedri se coronó nuevamente goleador del campeonato nacional con 16 tantos, superando a Leonardo Valencia de Audax Italiano, quien anotó 15 conquistas.

Fernando Zampedri, argentino y nacionalizado chileno, cumplirá 38 años el próximo 14 de febrero. Su misión en 2026 será seguir aumentando su impresionante e inédito récord, como actual hexagoleador de la Primera División criolla.

