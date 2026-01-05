Movidas 2026: El mejor jugador de la Segunda División llega a Huachipato para jugar Copa Libertadores

Huachipato se transformó en el nuevo campeón de la Copa Chile y por lo mismo este 2026 tendrá la chance de disputar la Copa Libertadores. El elenco dirigido por Jaime García comienza en la fase previa y ante Carabobo de Venezuela.

De momento el cuadro acerero ha sumado a Cristián Toro (Cobresal) y Carlos Herrera (Curicó Unido). Pero este lunes sorprendió con la contratación del mejor jugador de la segunda división de Chile.

ver también Mercado de fichajes de verano 2026 del fútbol chileno: rumores, refuerzos, bajas y más

Esto tiene relación con Harold Antiñirre de 23 años. El delantero nacido en Hornopirén sumó 11 goles en los 22 partidos que disputó con Puerto Montt y que le permitió el retorno a la Primera B.

Además fue premiado por la Gala Crack de TNT Sports como el más destacado en su categoría. “Espero que este sea el principio de un año muy lindo. Estoy super preparado para lo que venga”, confesó tras el galardón recibido en diciembre pasado.

Es que por su gran rendimiento en el cuadro del velero es que ahora da el gran salto de su carrera y se cimenta su llegada al cuadro de Huachipato. “Los acereros adquieren el 80% de la carta”, complementó el periodista Sergio Acosta que informó de la tercera contratación del cuadro del sur.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Huachipato?

La disputa de la Copa Libertadores para Huachipato comienza en la mencionada fase 2. El elenco dirigido por Jaime García se mide ante Carabobo de Venezuela. El primer partido será el 17 de febrero en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia. La revancha será el 24 del mismo mes en el Estadio CAP.