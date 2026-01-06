Huachipato cerró un importante objetivo el 2025 al lograr la clasificación a Copa Libertadores tras vencer en la final de Copa Chile a Deportes Limache. Ante esto, los Acereros continúan reforzándose para esta temporada y, desde Argentina, revelan quién sería su nuevo jugador.

El club vive cruciales cambios en el plantel, tras la salida de Jimmy Martínez y Benjamín Gazzolo, por lo que sumó nuevos refuerzos, anunciado la llegada de Carlos Herrera, Cristian Toro, además cerró la continuidad del portero Rodrigo Odriozola, el DT Jaime García.

El nuevo jugador de Huachipato

El medio LT10 reveló que el jugador Ezequiel Cañete no seguirá en Unión y su próximo destino es Huachipato. El jugador finalizó su contrato y no logró acuerdo para renovar, por lo que en búsqueda de nuevos rumbos apareció el conjunto Acerero.

Ezequiel Cañete jugó en Banfield durante la temporada 2024. /Getty Images)

“Para Unión, la salida se da en el marco de una renovación del plantel, con la intención de rearmar el mediocampo y liberar cupos para nuevas incorporaciones“. Asimismo, el jugador buscará sumar minutos, algo que fue difícil en su última temporada en Santa Fe.

La carrera de Ezequiel Cañete

El mediocampista de 26 años comenzó su carrera en Unión Santa Fe el 2020, para luego pasar por préstamo a Banfield entre 2023 y 2024. El 2025 regresó a Santa Fe, donde no pudo encontrar continuidad.

Huachipato en Libertadores

Tras coronarse campeones de Copa Chile, el club selló su ingreso a la fase preliminar del torneo internacional y ya conoció a su rival.

El club chileno enfrentará a Carabobo de Venezuela en la fase previa 2 del torneo, en una llave que se disputará el próximo 2 de partidos, mientras que el segundo partido se jugará el 24 del mismo mes.