Se va arquero de Colo Colo: llega libre a club de Primera División

Colo Colo suma otra salida en este mercado de pases. Un arquero que llegó como proyecto al Estadio Monumental dejó el club libre.

Por Sebastián Amar

Martín Ballesteros será nuevo arquero de Audax Italiano
Colo Colo vive días claves en el mercado de pases, con movimientos que han marcado el inicio de temporada. Entre refuerzos y salidas el cacique ha visto nombres importas como Vicente Pizarro, Alan Saldivia, Salomón Rodríguez y Alexander Oroz, este último dejando al club libre.

Esta situación vuelve a repetirse en el Monumental. Esta vez, con un jugador que arribó como proyecto y nunca logró consolidarse en el primer equipo albo, pese a sus expectativas con su llegada.

Martín Ballesteros es el arquero. El formado en Universidad Católica que llegó a Colo Colo el 2023, durante el ciclo de Gustavo Quinteros. El portero debutó en el amistoso con River Plate, donde dejó buenas sensaciones.

Sin embargo, no tuvo minutos con Colo Colo. Por lo que hubo traspaso a Unión Español y posteriormente a Unión La Calera, tras esos pasos, Ballesteros tenía que volver a Colo Colo por contrato, pero volvió a salir.

Martín Ballesteros jugando por Unión Española

Audax Italiano se queda con el arquero

Según informó el medio Tano Noticias, Martín Ballesteros es nuevo jugador de Audax Italiano. A través de su cuenta de X, señalaron que el portero será “refuerzo audino” para la temporada 2026.

Su paso por Unión Española fue corto, tan solo jugó cuatro partidos en 2024, recibiendo siete goles y dejando presentaciones irregulares. Mientras que con Unión La Calera fue aún más complejo, ya que no sumó minutos en toda la temporada de 2025.

El puesto lo deberá disputar con Tomás Ahumada, arquero que ha recibido 51 goles en 41 partidos disputados contando Copa Chile y Liga de Primera. Sin embargo, ha tenido 13 partidos imbatidos, todo esto en la temporada 2025.

