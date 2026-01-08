Es tendencia:
Se terminó la magia: Tomás Barrios pierde su invicto en 2026 y queda fuera de Canberra

Se acabó el arranque perfecto de Tomás Barrios en la temporada 2026. El chileno cayó en los cuartos de final del Challenger de Canberra.

Por Sebastián Amar

Tomás Barrios es eliminado del Challenger de Canberra
El chileno Tomás Barrios (108° del ranking ATP) cedió su racha perfecta en la temporada 2026 tras caer en cuartos de final del Challenger de Canberra, Australia. La raqueta nacional no pudo contra el local James McCabe (188°).

Barrios llegó a este duelo tras dos victorias importantes, destacando su triunfo en segunda ronda frente al francés Ugo Blanchet, en un partido maratónico que lo hizo acercarse al top 100 del ranking ATP.

Sin embargo, este jueves el duelo fue desde el inicio dominante por McCabe, quien impuso las condiciones y se hizo dueño del servicio chileno. No le bastó mucho esfuerzo y logró un 6-1 para adelantarse en el partido.

La ilusión de Barrios de estirar su buen momento se fue desvaneciendo, pero intentó remontar el partido, así como lo hizo con el francés en la ronda anterior. Aun así, la raqueta chilena no pudo y perdió el segundo set 6-7 (5), lo que lo dejó fuera del certamen oceánico.

En resumen, Tomás Barrios se inclinó ante el jugador local por 1-6 y 6-7 (5), en un partido que se extendió por una hora y 28 minutos en la cancha dura australiana.

McCabe es la piedra en el zapato del chileno

El australiano se transformó en una piedra en el zapato para Tomás Barrios, ya que el año 2025 había vencido a la raqueta nacional en la qualy de Wimbledon y ahora lo hizo nuevamente pero en sus tierras.

A pesar de la derrota, el chillanejo consigue un ligero pero importante ascenso en el ranking ATP, escalando así hasta el puesto 106°. Esto le sirve para soñar con ese top 100 y preparase de la mejor forma en los próximos desafíos.

Ahora, Barrios tendrá que levantar cabeza de cara a lo que viene en la gira australiana. Con la mirada puesta en los próximos torneos, lo que viene para el chileno será enfrentarse al qualy del Australian Open 2026, donde también competirá otro chileno desde la misma fase, Nicolás Jarry.

