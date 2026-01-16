La tensa situación que enfrenta Carlos Alcaraz antes del debut en el Australian Open: “Tengo ganas de…”

El primer gran desafío de la temporada 2026 de la ATP está a la vuelta de la esquina, porque arranca el Australian Open, con el español Carlos Alcaraz (1°) como el principal candidato a ganar el título.

El murciano debutará en el Grand Slam oceánico con el público en contra, debido a que en la primera ronda se medirá ante el local Adam Walton.

Alcaraz, que nunca ha superado los cuartos de final en Australia, dio una conferencia de prensa y una vez más le hicieron la tensa pregunta sobre su ruptura con el entrenador Juan Carlos Ferrero, con quien llegó a la cima del tenis mundial.

Carlos Alcaraz vuelve a explicar el quiebre con Juan Carlos Ferrero

El número 1 del mundo tuvo que aclarar una vez más la polémica decisión que tomó a finales de 2025, es decir, cortar con el coach que lo dejó como el mejor jugador del planeta.

“He construido mi equipo, que es prácticamente el mismo al que tuve el año pasado. Con Juan Carlos tomamos esta decisión. Tengo plena confianza en el equipo que me rodea ahora mismo”, dijo de entrada.

Sobre su preparación en el cemento australiano indicó que “los entrenamientos han ido genial. Me siento muy bien y tengo ganas de que este torneo empiece con el equipo que tengo ahora mismo junto a mí“.

Carlos Alcaraz dio una extensa rueda de prensa. (Photo by Graham Denholm/Getty Images)

Sobre Ferrero agregó que “es algo que simplemente hemos decidido y que pasó así. Es un capítulo de mi vida cuyo final tenía que terminar“.

“Estoy verdaderamente agradecido por los siete años que he pasado junto a Juan Carlos. He aprendido muchísimo y seguramente gracias a él soy el jugador que soy ahora mismo. Hemos cerrado este capítulo de manera mutua. Seguimos siendo amigos y tenemos una buena relación”, cerró Carlos Alcaraz.

