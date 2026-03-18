El Nuevo Estadio Monumental es uno de los proyectos que más ilusiona a la hinchada de Colo Colo. Lamentablemente, más allá de la maqueta presentada hace casi un año por el centenario del club, muchos avances al respecto no han existido.
La propia dirigencia se ha encargado de decir que están realizado un trabajo silencioso y que se ha podido avanzar dentro de lo que puede.
Este discurso fue reforzado en las últimas horas por Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, quien en charla con ADN Radio dejó en claro que en el corto plazo debería haber novedades en torno a la nueva ruca de los albos.
ver también
¿60 o 50 mil personas? Colo Colo cuenta la firme sobre las maquetas del nuevo Estadio Monumental
Avisan que pronto habrá novedades del nuevo Monumental de Colo Colo
El dirigente aseguró que “se ha hecho un trabajo silencioso. Han habido varias reuniones de manera reservada. La idea es que los anuncios que se puedan hacer sean con hechos concretos, no cometer errores del pasado e informar lo que se vaya concretando”.
“Lo que puedo decir es que prontamente habrá novedades importantes. De nuestra parte como club, estamos muy satisfechos de poder ayudar a que se reactivara la comisión estadio y, cuando tengamos confirmaciones respecto a los avances, se darán a conocer”, agregó.
Más allá de la maqueta no ha existido mayores avances del Nuevo Monumental de Colo Colo. | Foto: Photosport.
Cabe recordar que hace unas jornadas el propio Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, afirmó que “nosotros hemos estado trabajando en forma silenciosa con la gente del Club Social y Deportivo Colo Colo y nuestros ejecutivos. Estamos avanzando, es un proyecto grande y hemos tenido varias reuniones. Pronto tendremos noticias”.
“Habrá un nuevo estadio. Pase lo que pase echaremos a andar ese proyecto, que no es de Aníbal Mosa o de la dirigencia, es de todo el pueblo colocolino“, sentenció el timonel albo en aquel entonces.
ver también
Nueva disputa en Colo Colo: La poderosa razón del Bloque Vial para ir contra Mosa y querer un Nuevo Monumental más chico
