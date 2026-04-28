Rodrigo Goldberg sabe perfectamente de qué va una estimación de gastos y todo el trabajo que podría implicar hacer un nuevo estadio para la U de Chile, pues permaneció durante dos años como gerente deportivo de Azul Azul. Mientras Cecilia Pérez recién asumió su puesto como presidenta, el Polaco se refirió a este tema.

Una discusión que se ha tenido muchísimas veces desde que la concesionaria citada controla los destinos del club deportivo de Universidad de Chile, tanto en las ramas del fútbol masculino como femenino. En ese contexto, y hoy como comentarista de Cooperativa Deportes, el Polaco Goldberg pidió un deseo.

Una declaración de principios como el fanático hincha azul que es. “Hasta que alguien diga, sabe qué yo tengo no sé cuánta plata, voy a comprar una silla y voy a sentar gente ahí. No tengo idea, tiro ideas al aire. Desde este micrófono, yo como comentarista e hincha, lo que hago no es patalear”, introdujo en el programa de este martes 28 de abril.

El Polaco Goldberg quiere un estadio sí o sí. Y pronto. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Pero creo que no tenemos otra alternativa que analizar lo que se viene. Y lo que se viene, espero de corazón que sea eso. Normalmente los planes de estas compañías son quinquenales”, expuso el Polaco, quien es ingeniero civil industrial. Se refería a un plazo de cinco años.

Por eso mismo, pidió que “estemos hablando de un estadio para la U en los próximos cinco o 10 años. Sinceramente es lo que espero. Si pasa, todos los hinchas de la U vamos a estar requetecontra felices”.

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Polaco Goldberg ruega por ver pronto al estadio de la U de Chile

El Polaco Goldberg insistió en el punto para dejar claro que quiere sí o sí un estadio de la U de Chile y ojalá antes de una década. “Es demasiado tiempo. En mayo del próximo año se cumplen 100 años”, describió el comentarista, quien también trabaja en TNT Sports.

Cecilia Pérez no cabe en sí de emoción y recordó a la presidente de Palmeiras en su primera conferencia de prensa como presidenta de Azul Azul. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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“Lo que significa andar arrendando canchas, los traslados, la relación con la gente, la identidad. Y todo lo que viene aparejado con un estadio, que son las líneas de negocio”, agregó Goldberg. Seguramente con el ejemplo que tiene del Claro Arena, el hermoso reducto que hizo Universidad Católica en la precordillera.

Y sentenció. “Como institución, que es lo que me importa, porque me importa el club, sería extraordinario”, dijo el Polaco Goldberg, convencido de que sería un triunfo completo erigir un estadio propio.