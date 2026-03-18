Fernando Gago está a detalles de ser el flamante nuevo entrenador de Universidad de Chile, y lo hace dejando una insólita polémica de su paso por el fútbol mexicano. El argentino dejó un mal recuerdo, no solo por su prematura salida de Chivas para dirigir a Boca, sino que también por como dejó la casa en donde vivía.

Esto ocurrió en el 2024, cuando el ex volante abandonó la casa en la que vivió en la exclusiva zona de Puerta de Las Lomas en Jalisco. De acuerdo a lo consignado por la dueña del hogar, lo hizo dejando millonarios destrozos y daños que, en un principio, fueron obra de la mascota del DT.

Pues bien, esto trajo a colación una situación similar que ya vivió Universidad de Chile en el pasado, cuando uno de sus jugadores más polémicos dejó para la historia la casa que se arrendó en La Dehesa.

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Notable revelación en Universidad de Chile

El encargado de recordar esto fue Rodrigo Goldberg, exdirector deportivo de los azules, quien en su calidad de comentarista en Radio Cooperativa aseguró que “un jugador extranjero entregó su casa en La Dehesa (…) ¿Sabes cuánto tuvimos que pagar por el arreglo de la casa? 16 millones de pesos”.

“Solo arreglar el jardín, cinco ‘palos’. Los muebles… sillones rajados enteros, las paredes rayadas. Eran 15 personas viviendo en esa casa. Cuando vi eso dije ‘no puede ser tanto’ y me mandan las fotos… era una cuestión… Imagínate un sillón con un lápiz metido al medio”, agregó.

Rodrigo Goldberg recordó un desagradable episodio en su paso como dirigente de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

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Para cerrar, el ex dirigente describió con lujo de detalle el responsable de esto. “Después más encima, cuando se fue, se burló del equipo (…) fue un mala clase. Entonces cuando vi eso dije ‘enano tal por cual, alguna vez te la voy a cobrar’”, concluyó.

Con esta última descripción, cae de maduro que el jugador apuntado por Goldberg es el venezolano Yeferson Soteldo, quien en el 2018 defendió la camiseta de Universidad de Chile.

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En síntesis

Fernando Gago dejó daños millonarios en su casa en Jalisco, México, en 2024.

Rodrigo Goldberg recordó que Universidad de Chile pagó $16 millones por arreglos de una casa.

El ex dirigente azul apuntó a Yeferson Soteldo como el responsable de los destrozos.

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