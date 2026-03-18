Fernando Gago es el que corre con ventaja para ser el flamante nuevo entrenador de Universidad de Chile. El argentino es la gran apuesta de Azul Azul para salvar este año y todo apunta a que será el elegido para agarrar este verdadero fierro caliente en el romántico viajero.

Más allá de algunas extremas medidas que el ex volante impone en sus clubes, como el estricto manejo del peso de sus jugadores, hay una polémica en la que fue protagonista hace solo un par de años cuando fue DT del Chivas de Guadalajara.

Fue en el 2024, cuando se marchó del club para asumir como estratega de Boca Juniors. En esa ocasión lo hizo dejando para la historia la casa que arrendó en sus días viviendo en Jalisco, algo que fue destacado por la prensa mexicana.

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La polémica que Fernando Gago protagonizó en México

El inmueble estaba ubicado en la exclusiva zona de Puerta de Las Lomas en Jalisco, lugar donde vivió por menos de un año entre diciembre del 2023 y octubre del 2024. Lamentablemente para la dueña del hogar, este fue devuelto en condiciones deplorables.

En su cuenta de Instagram la propietaria detalló los daños que el DT dejó con sus mascotas. Apuntó a sillones cubiertos con excrementos de perro, mármol de las mesas completamente rayado, tapicería arruinada por la orina de las mascotas, y el retiro de aires acondicionados y lámparas. Por último, la piscina estaba cubierta de lama y el jardín descuidado.

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Algunas de las imágenes de la casa en que vivió Fernando Gago en México. | Foto: Captura.

La mujer acompañó todo este relato con un vídeo que detalló el mal uso de las instalaciones del hogar en que vivió el argentino. Así que mucho ojo para quien quiera arrendarle al flamante nuevo entrenador de Universidad de Chile.

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En síntesis

Fernando Gago es el principal candidato para ser el nuevo entrenador de Universidad de Chile.

El argentino protagonizó una polémica en 2024 tras dejar la casa que arrendaba en Jalisco, México.

La dueña denunció en redes sociales que Gago dejó el inmueble en condiciones deplorables, dañando muebles y jardín.

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