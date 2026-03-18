Universidad de Chile comienza a vivir horas decisivas con la firma de su nuevo entrenador, con Fernando Gago a la cabeza de las preferencias para tomar el cargo.

En ese sentido, el gerente deportivo debe presentar un proyecto al directorio con Azul Azul, con el argentino liderando el proyecto, de manera de tomar una decisión definitiva.

Por lo mismo, si bien genera dudas en los hinchas, hay algunos que lo conocen que ponen sus credenciales, como Marcelo Barticciotto que fue claro en la forma de trabajo, más allá de que la U no confirma qué es lo que busca.

“No abrochó ningún campeonato, pero es un técnico que hace jugar bien a sus equipos, que intenta que los equipos sean protagonistas, si quieren un técnico que sea protagonista y vaya al frente, es Gago”, explicó.

Gago no pudo ser campeón en Boca.

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Gago necesita consolidar a sus equipos

Fue en ESPN Chile donde Marcelo Barticciotto entregó detalles del técnico Fernando Gago como principal candidato a Universidad de Chile, con detalles de sus anteriores equipos.

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“Ahora tendrá que abrochar algún campeonato en algún momento, eso es lo que le ha faltado, en Racing le faltó eso, en Chivas también, pero los equipos de Gago juegan bien, pero a veces con eso solo no te alcanza”, puso sobre la mesa.

“El hincha te puede decir yo quiero jugar bien y salir campeón, hay veces que las cosas no se pueden dar, muchas veces hay equipos que salen campeón y no juegan campeón y viceversa, no me parece un mal técnico para la U”, precisó.

Por lo mismo, es muy importante la decisión que se pueda tomar durante las próximas horas con la dirigencia de la U, donde el argentino encabeza una lista donde le siguen Eduardo Berizzo y Martín Lasarte.

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