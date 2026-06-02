Tras conocerse que el defensor argentino no continuará con los azules al término de la temporada, el histórico Marcos González hizo un llamado a la dirigencia para que reconsideren la medida

Será un hecho. Desde Universidad de Chile son categóricos a la hora de definir el futuro del central argentino Franco Calderón, que termina su contrato en diciembre del presente año. No continuará en la institución.

Según dio a conocer el diario La Tercera, “desde el segundo piso del recinto de La Cisterna, aseguran que no será renovado. De hecho, su pase se pondrá en el mercado para una posible venta o préstamo”, y añaden que “sólo un milagro permitiría que continúe en el club”.

Una noticia que no cayó bien en Marcos González, histórico central y multicampeón con la U, que en entrevista con RedGol exigió que la dirigencia de Azul Azul reconsidere su decisión y le renueven el contrato a Franco Calderón.

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Multicampeón con la U furia con decisión por Calderón

“Para mí es un central que desde el año pasado viene cumpliendo, bien lo viene haciendo y cuando le ha tocado jugar, para mí ha respondido. Pero cuando te toca un entrenador (Fernando Gago) que no te quiere, por muy bueno que sea el jugador, si el entrenador no te quiere, es difícil“, expone el Lobo del Aire.

En esa línea, González insiste en que “habría que preguntarle a Gago qué disposición tiene con él, pues si lo quiere o no lo quiere. Él (Calderón) ya conoce la institución”, para luego criticar a Azul Azul por buscar una apuesta en vez de retener al chaqueño.

“Ahora van a va a tener que traer otro central probablemente, si es que quieren traer otro, y va a ser una apuesta, pues. En cambio él ya está probado, entonces son cosas que hay que pensar también, pues hay que poner en la balanza”, puntualiza el campeón de Copa Sudamericana 2011.

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Al consultarle a González si es que la U debe renovarle el contrato a Calderón, responde enfático que “totalmente, pues ya sabe lo que es jugar a nivel internacional, a nivel nacional, con la camiseta de la U, y aparte es joven“.

Franco Calderón no continuará en la U tras la temporada 2026 (Photosport)

Los números del “Chaco” en esta temporada

Entre Liga de Primera, Copa de la Liga y fase previa de Sudamericana, Franco Calderón jugó un total de 1.173 minutos en 15 juegos con la camiseta de la U. Suma tres tarjetas amarillas.

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En síntesis

Universidad de Chile decidió no renovar el contrato del defensa Franco Calderón.

Marcos González criticó la medida y exigió a la dirigencia mantener al argentino.

El histórico central advirtió en RedGol que buscar un reemplazo será una apuesta arriesgada.