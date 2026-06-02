Con el regreso de Nico Ramírez y la duda en Matías Zaldivia, el técnico debe definir una nueva dupla o seguir con la confianza para Calderón con Tamayo.

Universidad de Chile se prepara para afrontar la última fecha de la fase de grupos de la Copa de La Liga 2026, cuando este domingo enfrente al Audax Italiano en el Estadio Nacional.

El técnico Fernando Gago sabe que necesita vencer a los itálicos y esperar que La Serena le de una mano derrotando a La Calera, aunque por ahora tiene otros problemas que resolver.

Uno de ellos tiene que ver con la defensa, teniendo en cuenta la recuperación de Nicolás Ramírez y la buena evaluación que ha tenido la dupla de emergencia de Franco Calderón con Bianneider Tamayo.

Pero qué pasa con Matías Zaldivia, el jugador que es el clave en esta zona de la cancha, por lo que el técnico Gago tiene que ordenar el naipe si quiere potencias su defensa.

Nicolas Ramírez regresó a los entrenamientos con U de Chile. Foto: Andrés Pina/Photosport

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¿Calderón, Tamayo, Ramírez o Zaldivia? El “lindo problema” de Gago en la defensa de la U

Universidad de Chile todavía mantiene entrenando por separado a Matías Zaldivia, luego de sufrir un desgarro en el último compromiso de la Copa de La Liga ante Unión La Calera.

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Según detalló el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, el nacionalizado chileno puede que tener que mantenerse al margen ante Audax Italiano, lo que hace cambiar la planificación.

“Zaldivia todavía no está al 100%. Lo más seguro es que no llegue ante Audax Italiano y la espera se prolongue por una semana mas; será evaluado toda la semana pero es más no que sí”, explicó en el programa “Pelota Parada”.

Una situación que hace cambiar la idea del retorno de la defensa titular, teniendo en cuenta que Nicolás Ramírez ya está listo para regresar a las canchas, pero puede existir una variante.

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Fernando Gago tendrá que tomar una importante decisión en la U. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

La idea de mantener a Calderón con Tamayo en la U

Nicolás Ramírez se incorporó a los trabajos de entrenamientos de Universidad de Chile, lo que abre la opción de que pelee un puesto para enfrentar al Audax Italiano el fin de semana en el Estadio Nacional.

Pero sin Zaldivia, la idea es saber quién sería su compañero ideal, teniendo en cuenta que han jugado Franco Calderón y Bianneider Tamayo, aunque hay una posible variante.

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“Me parece que la dupla de Calderón con Tamayo sale aprobada, pero para los ojos del técnico sale aprobada, lo más probable que se mantengan y Ramírez vaya al banco”, precisó Marcelo Díaz.

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