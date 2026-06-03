En el último partido de la U hubo dos encontrones de jugadores azules en pleno partido. Tamayo tiene su teoría competitiva.

Universidad de Chile recibirá este domingo a Audax Italiano por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa de la Liga, obligados a ganar y esperar el resultado de Unión La Calera. En el cuadro dirigido por Fernando Gago habló el defensa Bianneider Tamayo.

El venezolano es una de las dudas junto a Franco Calderón en la defensa, considerando que los azules lamentaron varias semanas las lesiones de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez. El último podría volver.

Consultado por el ambiente dentro del camarín, Tamayo abordó los últimos encontrones en la U. Sobre la cancha los azules vivieron duros caras a cara de Calderón con Javier Altamirano y de Marcelo Morales con Lucas Assadi.

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La altas revoluciones de la U: mucha intensidad y exigencia

“Al final, lo veo desde mi perspectiva, vivimos con mucha intensidad, hay exigencia. pero son cosas que pasan, todo queda en la cancha. El ambiente es bueno, el objetivo es que la U gane partidos y campeonatos”, aseguró Tamayo.

Tamayo asegura que las últimas peleas en la U se explican por la intensidad.

Por otro lado se refirió a las dificultades que ha tenido para sumar minutos en Universidad de Chile: “desde que llegué hace dos años ha sido un proceso difícil, pero que he disfrutado por compartir con jugadores con experiencia, pero siempre he sido del día a día”.

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Agregó que “hay situaciones que no tienen que ver conmigo, pero siempre trabajo para estar preparado. disfruto el proceso, estos años he disfrutado mucho de chile, de este lindo país, y con el respaldo de mis amigos, mi familia, siempre con mensajes. hay días de altos y bajos pero uno siempre tiene que estar preparado”.

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Para cerrar, Tamayo fue consultado por la posibilidad de repetir dupla en la zona central de la defensa con Calderón: “lo del domingo se lo dejamos al profe, él decide quién juega. Aprovecho la oportunidad y cuando no, aliento a mis compañeros desde afuera, pero el profe decide”.

Resumen:

-Universidad de Chile recibe a Audax Italiano este domingo por Copa de la Liga.

-Bianneider Tamayo es duda en defensa para el equipo dirigido por Fernando Gago.

-Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez fueron bajas por lesión durante varias semanas.