Pese a que dice que es decisión de Gago, asegura que no baja los brazos y que ha trabajado por sumar más minutos.

Universidad de Chile se prepara para enfrentar este domingo al Audax Italiano, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa de La Liga 2026, en el Estadio Nacional.

Los azules están obligados a ganar a los itálicos y esperar que La Serena haga los mismo con Unión La Calera, para tener opciones de clasificar a la gran semifinal del torneo que otorga pasajes a la Copa Libertadores 2027.

Una de las grandes dudas que tiene el técnico Fernando Gago tiene que ver con la defensa, con el regreso de Nicolás Ramírez, donde deberá ver a quién mueve: Franco Calderón o Bianneider Tamayo.

En ese sentido, el venezolano le puso cariño a la arepa, porque aprovechó de mandar un mensaje en conferencia de prensa, para poder seguir sumando minutos.

Tamayo quiere seguir de titular en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

ver también El puzle defensivo de Universidad de Chile: La encrucijada de Gago en la Copa de La Liga

Tamayo no baja los brazos en la U

Bianneider Tamayo ha sido titular los dos últimos partidos de Universidad de Chile, por lo que ahora apuesta por mantenerse dentro del once ante Audax Italiano.

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“Lo del domingo se lo dejamos al profe, él decide quién juega. Aproveché la oportunidad y cuando no aliento a mis compañeros desde afuera, pero el profe decide”, explicó el venezolano.

Por lo mismo, asegura que desde donde le toque su actitud no va a cambiar, teniendo en cuenta que existe la opción que vuelva al banco de suplentes, aunque no baja los brazos.

“Desde que llegué hace dos años ha sido un proceso difícil, pero que he disfrutado por compartir con jugadores con experiencia, pero siempre he sido del día a día. hay situaciones que no tienen que ver conmigo, pero siempre trabajo para estar preparado”, finalizó.

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