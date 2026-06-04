Con el regreso de Nicolás Ramírez, apuntan a que el venezolano sea su dupla en la defensa, teniendo en cuenta su principal característica.

Una de las grandes dudas que debe resolver Universidad de Chile para el partido del domingo ante Audax Italiano por la Copa de La Liga 2026, tiene que ver con la zona de los defensas.

El regreso de la lesión de Nicolás Ramírez abre la opción para que el técnico Fernando Gago le devuelva la titularidad, que han llevado los dos últimos encuentros Franco Calderón y Bianneider Tamayo.

Es justo este último el que suma fichas para acompañar a Ramírez, donde aseguran que hay un punto clave a la hora de posicionarse, pero también con el rendimiento que ha mostrado en los duelos como estelar con la U.

Bianneider Tamayo entrenó como titular en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Gonzalo Jara apuesta a la principal característica de Tamayo

Fue el periodista Marcelo Díaz quien en TNT Sports detalló que el técnico Fernando Gago ha probado una fórmula en la defensa de la U con Nicolás Ramírez y Bianneider Tamayo.

Algo que también destacó Gonzalo Jara por el perfil del defensor venezolano, quien corre con una ventaja que no tienen todos sus compañeros en la misma zona.

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“Para mi ha ido en crecimiento. Está viviendo un momento, que le ha costado, hay varios factores que afectan a un jugador joven, pero que tiene muchas condiciones, es rápido, tiene buen pase de salida, gana los mano a mano. Además es central zurdo y es el único que tiene“, detalló Jara.

Por lo mismo, pone sus fichas en el venezolano: “Me gusta muchísimo con el correr de los partidos, y sumando minutos, pero él ni Calderón han tenido que ver en irregulares resultados”.

Gago debe definir el respaldo a Tamayo en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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La duda que puede generar Tamayo en la U

El periodista Leonardo Burgueño apuntó en la táctica la opción de Bianneider Tamayo en Universidad de Chile, donde cree que el regreso de Nicolás Ramírez lo deja tambaleando.

Esto, porque el retornado defensor es favorito ante Gago, pero lo ha ocupado justo en el puesto donde el venezolano tiene su mayor fuerte, lo que abre la interrogante.

“Teniendo en cuenta que vuelve Ramírez, es el único central zurdo y es la ventaja, pero Ramírez ha jugado por la izquierda. Quizás al entrar Ramírez prefiera a Calderón por derecha para acompañarlo”, finalizó.

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