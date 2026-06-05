El campeón de América ni siquiera quiso asistir al evento que realizó el Club Social y Deportivo Colo Colo para recordar la gesta de 1991.

Hoy se cumplen 35 años de la mayor gesta en la historia de un equipo chileno, el título de la Copa Libertadores 1991, logrado por Colo Colo. Nadie más ha repetido ese logro en el país.

El Club Social y Deportivo Colo Colo organizó un evento este jueves en la noche para conmemorar el título continental, al que no quiso asistir Gabriel Mendoza, uno de los jugadores claves de dicho plantel albo.

El Coca, en diálogo con RedGol, explicó que no fue parte del evento debido a que lo consideró menor, ya que bajo su punto de vista tuvieron que haber realizado algo más rimbombante.

ver también Colo Colo campeón de Copa Libertadores 1991: Los mitos falsos a 35 años del título

Coca Mendoza critica festejos de Colo Colo por la Libertadores

Gabriel Mendoza considera que el evento realizado por el CSyD Colo Colo quedó al debe: “los 35 años tendría que haber sido algo mucho mayor. Son 35 años que a lo que mejor nosotros ya muchos de nosotros no vamos a estar ni siquiera para otros festejos más adelante”.

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“A los 40 años a lo que mejor vamos a haber muchos menos y creo que los 35 años teníamos que haber hecho una cosa masiva en el estadio, donde se merece”, agregó el Coca.

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Para cerrar, Gabriel Mendoza afirmó que “ya fue, ya fue, ya fue. ¿Para qué nos vamos a estar enojando a esta altura? Creo que 35 años tenían que haber sido apoteósico”.