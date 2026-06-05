Uno de los extranjeros del plantel que no pudo jugar, repasa hoy emocionado el logro tras 35 años de la hazaña alba en el continente.

Hoy se cumplen 35 años de la Copa Libertadores obtenida por Colo Colo, fecha en que los monarcas de aquel trofeo sacan pecho por quedar en la historia chilena. Uno de ellos vive en México y en diálogo con RedGol repasa el hito.

Se trata de Sergio Verdirame, ex delantero argentino que fue parte del plantel, aunque en Copa no tuvo minutos. De todas maneras se siente parte del logro y repasa con emoción el aniversario albo de a Libertadores.

“Es el el logro más grande y lo logramos con un equipo como Colo Colo, que era un equipo de hermanos, de jugadores espectaculares. Es el equipo más importante que me ha tocado actuar porque se ganó todo, también se ganó la liga ese año. Fue impresionante”, relata.

El Colo Colo 1991 y la sorpresa en el museo

Sergio Verdirame llenó de elogios el plantel de 1991 donde Colo Colo se consagró campeón de Copa Libertadores. A 35 años del hito, el argentino radicado en México dice que el no haber jugado no resta su mérito y se emociona con el logro.

Verdirame y su aplaudido look en esos años.

“Fui a todos los partidos, no falté a ninguno, pero no tuve la fortuna de jugar. Jugué mucho e hice goles en el torneo local, pero con Mirko (Jozić) siempre la mejor relación. Para mí es una gran persona y él tenía sus decisiones”, repasa.

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En relación a su desempeño, Verdirame recuerda que “yo era muy joven, la verdad que prácticamente era mi primer equipo de primera. Yo nunca había jugado en mi primera división y fue una apuesta que hizo Colo Colo. Después me terminé consolidar acá en México donde tuve grandes temporadas”.

ver también Sergio Salgado, el campeón de la Copa Libertadores 1991 que la vio por TV: “Jugué y me conformo”

“Yo me considero parte del plantel y y así me lo hicieron saber. Acabo de regresar de Madrid, donde fui al Museo Legend, uno de los más importantes del mundo y está la camiseta de la semifinal con Boca, está mi camiseta, no sé de dónde la sacaron”, dice, emocionado.

La Kings League

Sergio Verdirame dirige al Aniquiladores de la Kings League, en México. Ya con un título y siendo un referente en el deporte azteca, dice que en Chile hay talento para triunfar en esa disciplina.

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“Había muchos chilenos que la verdad la rompen como Mathi Vidangossy, (Nacho) Herrera, el portero, que es un un porterazo y para mí de lo mejor que hay en el mundo. Chile el año pasado en el Mundial fue segundo lugar”, cerró.