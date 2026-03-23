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Fútbol chileno

¡Bombazo! Revelan llamado a Humberto Suazo para jugar con recordado crack del fútbol chileno

Mathías Vidangossy reveló su plan no solo para reclutar a Chupete, sino también a un campeón de Copa América con Chile.

Por Nelson Martinez

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Chupete pasó de jugador a DT en San Luis.
© RAUL ZAMORA/PHOTOSPORTChupete pasó de jugador a DT en San Luis.

Con cuatro puntos en cinco fechas, Humberto Suazo da sus primeros pasos como entrenador en el fútbol chileno. El icónico goleador pasó de jugador a DT en San Luis de Quillota, de la Primera B.

Pero su talento sigue intacto y bien lo sabe Mathías Vidangossy, otro que despachó por años lujos en las canchas. El nacido en Unión Española sacó al baile a Chupete con la idea de que se vista de corto nuevamente.

Vidangossy disputa actualmente la Kings League México, defendiendo al Raniza FC. Es más, hace unos meses brilló con la selección chilena de la categoría, donde reclutó viejos cracks en el Mundial de la disciplina en Brasil. Por eso, ahora apunta a Suazo.

¿Humberto Suazo a la Kings League?

Mathías Vidangossy desclasificó su sueño y diálogo con Humberto Suazo, a quien quiere sí o sí en la Kings League. El hábil ex mediapunta la rompe hoy en el torneo mexicano tras disputar el Mundial con Chile.

Suazo en su último duelo como jugador /Photosport

Suazo en su último duelo como jugador /Photosport

“En su momento le dije a Chupete. A Edson Puch también le dije, es que son jugadores que yo miro y digo ‘aquí pueden. Van a disfrutar también'”, dijo Vidangossy en La Voz del Crack.

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Siguiendo con su plan, el ex Unión Española y Colo Colo dice que Chupete y Puch tienen las condiciones con el balón para brillar en la Kings League. Eso, ya que “son jugadores que le encantan los duelos”.

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“(Suazo y Puch) tienen una creatividad tremenda a la hora de jugar”, cerró. Ahora, son ellos los que tienen la pelota, aunque Humberto Suazo sigue firme en su carrera como DT, mientras el iquiqueño acaba de ser operado tras una grave lesión.

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