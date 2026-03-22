Humberto Suazo dejó una huella imborrable en el fútbol chileno y su hijo Chuy, quiere seguir sus pasos. Si bien son palabras mayores, con talento y goles demuestra que tiene mucho por dar en San Luis.

Chupete colgó los botines a fines del 2025 y comenzó este año su carrera como entrenador en el primer equipo de los Canarios. Su hijo Jesús, hace lo propio en las categorías inferiores de los quillotanos, donde intenta demostrar sus buenas condiciones.

El golazo de Chuy Suazo

Jesús Suazo, más conocido como Chuy, tiene 13 años y milita en la Sub 14 de San Luis de Quillota. Chupete ya tiene a sus hijas Arantza y Grettel como jugadoras, quienes militan en Universidad de Concepción y Unión Española respectivamente. Ambas están cedidas desde Universidad de Chile.

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Chuy Suazo es el menor de los hijos venidos del planeta gol, pero poco a poco también va demostrando que al igual que sus hermanas y su padre, tiene talento de sobra. Este fin de semana en San Luis de Quillota, demostró toda su clase.

Suazo hijo juega de delantero igual que Chupete y enamoró con un espectacular golazo con la camiseta de San Luis. Chuy encaró en velocidad y se llevó a toda la defensa rival. Ante la salida del arquero, lo eludió con clase y cuando ya tenía el arco a su merced, se dio el lujo de hacer pasar de largo a un defensor rival antes de anotar.

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El gol de Chuy Suazo rápidamente despertó la nostalgia y los halagos de los fanáticos del fútbol chileno. Bien dicen que lo que se hereda no se hurta y al parecer, tiene destellos del enorme talento y poder goleador con el que su padre, Chupete, hizo tan feliz a los hinchas de la selección chilena.

Jesús Suazo nació durante la época que Humberto Suazo jugaba en Monterrey de México, por lo que el jugador de 13 años tiene doble nacionalidad. En una de esas, en unos años más podría decidir si defiende a La Roja o al Tri. Condiciones tiene de sobra.