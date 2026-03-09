Figura de la Primera B dice lo que todos piensan de los árbitros chilenos: “Necesitan ayuda…”

La Primera B vuelve a estar en el ojo del huracán por los errores arbitrales. A las equivocaciones en las primeras fechas, se sumó lo ocurrido en la reciente jornada dominical que contó con dos polémicas que volvieron a agitar las aguas en el ascenso. Esto debido a los penales fantasmas que sufrieron tanto Deportes Recoleta como San Luis.

Calvario que decidió abordar Nicolás Peranic en los micrófonos de TNT Sports. El portero de 40 años fue la figura de los canarios y volvió a solicitar la ayuda del VAR, especialmente para los árbitros que cada fecha siguen siendo protagonistas en la división. Solicitud que se hizo evidente ya que sufrieron con un penal inexistente tras simulación de Claudio Servetti.

ver también “Es urgente el VAR”: Penal fantasma desata furioso reclamo de Recoleta en la Primera B

“Yo creo que el trámite del partido se inclinó para un lado por errores humanos. Como ya nos pasó el partido pasado con un gol con la mano. Hoy hubo un penal que no existió”, indicó el ex U Católica y O’Higgins.

“El árbitro se puede equivocar, pero esos errores nos costaron puntos. Está es una de las divisiones más competitivas de Sudamerica. Necesitamos el VAR para que ayuden a los árbitros. Están las condiciones. Te condicionan el trabajo de la semana. Los árbitros necesitan la misma ayuda que en primera división”, enfatizó el golero que fue elegido como la figura del encuentro.

¿Qué dicen la Primera B sobre el VAR?

San Luis ha comandado el reclamo para tener VAR en la Primera B. La exigencia llegó hasta la ANFP luego de sufrir el gol con la mano de Leandro Benegas. Por lo que el cuadro canario ya mandó una carta formal a Pablo Milad para implementar el “VAR Light”, tal como se utilizó en el Mundial Sub 20. Es que los errores en la Primera B ya se han hecho más que notorios en el inicio de la campaña 2026.

Por lo mismo, se esperan novedades con la implementación de la revisión de jugadas. Tal como lo prometieron autoridades, aunque esto recién podría verse concretado a mitad de año en el mejor de los casos.

Publicidad

Publicidad

En resumen:

Nicolás Peranic solicitó implementar el VAR en Primera B tras errores arbitrales contra San Luis.

El club San Luis envió una carta formal a Pablo Milad exigiendo el VAR Light.

La implementación de la revisión de jugadas podría concretarse a mitad de año de 2026.