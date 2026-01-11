“Dejaste un gran legado”: La gran pena de Humberto Suazo y que enluta al fútbol chileno

El fútbol chileno sufre con la partida de César Villegas. El histórico dirigente sufría de un cáncer al páncreas, lo que finalmente provocó su deceso a los 69 años de edad.

Deportes Limache informó de inmediato el deceso del dirigente y de inmediato se desplegaron los mensajes de jugadores en honor a Villegas. Uno de los más llamativos fue de Daniel Castro que lamentó su repentina partida.

“Gracias por abrirme las puertas y guiarme en este lindo camino y poder lograr lo que soy hoy en día”, resaltó Popín, que en las próximas horas podría dar el gran salto de su carrera hacia Argentina.

La despedida de Humberto Suazo

Pero otro de los legendarios del fútbol chileno como Humberto Suazo también lamentaron la partida de César Villegas. “Chupete” conoció de cerca al dirigente y por sus campañas en San Luis forjaron una importante amistad.

A tal punto que la última aparición pública de Villegas fue para confirmar el ascenso de Suazo como entrenador del cuadro canario. “QEPD mi viejito”, parte el mensaje del ex delantero con una postal junto al dirigente.

La emotiva despedida de Humberto Suazo a César Villegas

Dejaste un gran legado. Estaré eternamente agradecido por todo tu cariño y confianza que siempre me brindaste”, agradeció Humberto Suazo al hombre que le dio la oportunidad de comenzar su carrera ahora como adiestrador.