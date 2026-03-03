Tras sufrir gol con la mano: San Luis acusa que el arbitraje tocó fondo en la Primera B

San Luis sufrió la gran polémica de la fecha 2 en la Primera B. El elenco de Humberto Suazo estaba a minutos de sumar su primer triunfo del año, pero apareció el tanto de Leandro Benegas para sentenciar el empate de Curicó Unido.

Sin embargo, la anotación en el minuto 64 estuvo marcada por cómo se concretó. Esto debido a que el ex delantero de Colo Colo conectó el balón con su brazo izquierdo. Lo que le permitió superar a Nicolás Peranic y desató los reclamos de Humberto Suazo.

ver también “Error gravísimo, nuestra división…”: Humberto Suazo estalla contra la ANFP tras gol con la mano a San Luis

“Chupete” de inmediato reclamó la mano a la terna arbitral y exigió la revisión de la jugada. Sin embargo, en la B no está disponible el VAR y en esta ocasión los canarios sufrieron con el error del juez central Cristián Droguett.

“Uno queda triste, con el VAR las cosas hubieran cambiado. Es un error gravísimo, salió en todos lados. Nuestra división necesita VAR, son errores constantes”, lamentó quien fuese goleador del mundo.

San Luis exige VAR en la Primera B

Misma postura que tuvieron los protagonistas de la polémica jugada. Es así como lo indicó Mateo Guerra, quien no pudo evitar el tanto de Benegas con la mano. El defensa recalcó que se debe implementar la revisión de jugadas.

ver también Tras firmar en la U: el nuevo presente de las hijas de Humberto Suazo

“Hace falta el VAR. Es la herramienta que nos va ayudar a todos. Desde los arbitros hasta mejorar el espectáculo. La Primera B debe tener VAR, es un campeonato muy competitivo”, indicó el defensa de 21 años en conversación con Redgol.

Publicidad

Publicidad

“Fue una mano total. Sin intención, pero mano es mano. Tuvimos un buen primer tiempo donde pudimos terminar 3-0 fácil. Pero así es la Primera B, si perdonas terminas amargado y pierdes un triunfo en casa”, agregó el formado en Universidad Católica.

En resumen:

Leandro Benegas anotó el empate para Curicó Unido con su brazo izquierdo en el minuto 64 .

anotó el empate para Curicó Unido con su en el . El árbitro Cristián Droguett validó el gol pese a los reclamos de Humberto Suazo .

validó el gol pese a los reclamos de . El defensa Mateo Guerra, de 21 años, exigió implementar el VAR en la Primera B.

Publicidad