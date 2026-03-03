La figura de Racing, Adrián “Maravilla” Martínez, sufrió una lesión en el tobillo izquierdo que lo mantendrá alejado de las canchas por, al menos, tres semanas. Ante esto, se abrió una inesperada oportunidad para Damián Pizarro, delantero que se sumó a la Academia este año como refuerzo.

La lesión de Maravilla ha complicado al técnico Gustavo Costas que pierde a la figura clave de la escuadra, pero además aparece el delantero chileno, quien desde su llegada no ha podido debutar con la Academia y de hecho estuvo entrenando por separado.

Gustavo Costas queda sin opciones y aparece el debut de Pizarro

Sin embargo, a la falta de opciones para reemplazar al delantero, se espera que el chileno tome su lugar en la escuadra titular.

Según revela el medio Racing del Alma, Pizarro “comenzó a entrenarse de manera normal y de hecho hizo fútbol con los titulares, pero aún no está pleno. Y luego no hay otro reemplazo natural”.

Asimismo, aparecen otras opciones para sustituir a Maravilla. El extremo Tomás Conechny también suena para ocupar el lugar del delantero, como la de otros juveniles del club.

Pero en caso de que sea Pizarro el elegido para ocupar ese espacio, el joven atacante chileno deberá dejar todo en la cacha para probar que es una opción válida para el plantel luego de duras temporadas en Europa donde no pudo posicionarse ni en Italia ni Francia.

El medio partidario de la Academia señala que el elegido para reemplazar al goleador deberá aprovechar estos minutos en cancha, ya que “todos cruzan los dedos para que Maravilla Martínez vuelva lo antes posible y así se pierda la menor cantidad de partidos posibles. Saben que su presencia es fundamental para el equipo y también por lo que genera en los rivales”.

