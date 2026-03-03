La reacción de la U por ausencia de Matías Zaldivia en Copa Sudamericana: “Tenemos compañeros…”

Universidad de Chile logró el batacazo de la fecha 5 de la Liga de Primera y superó a Colo Colo por 1-0. El único tanto fue obra de Matías Zaldivia y permitió que el Bulla nuevamente se lleve los tres puntos del Estadio Monumental. Triunfo que renovó los ánimos de cara al partido de Copa Sudamericana.

Ahora la U se enfoca en el duelo de este miércoles ya que se mide mano a mano con Palestino por un cupo en la fase de grupos. Por lo que no hay margen de error para el Romántico Viajero.

Así lo recalcó Fabián Hormazábal que también fue titular en el Superclásico y que se repetirá el plato este miércoles ante los árabes en el Estadio Nacional.

“Palestino es un equipo aguerrido, eso lo sabemos. Pero el equipo después del partido del domingo tomó una firmeza. Es una muestra de lo que va a ser la U de aquí en adelante. Estoy seguro que vendrán más triunfos”, recalcó el seleccionado nacional.

¿Qué pasa con Matías Zaldivia?

Ahora el “Rayo” también abordó la sanción de Matías Zaldivia, que ha sido pieza clave en el equipo azul. “Es un pilar fundamental, en la defensa, en el equipo y en el plantel. Va a influir”, confesó Fabián Hormazábal.

Pero el lateral aseguró que hay plantel suficiente para reemplazarlo por los dos duelos que tiene de sanción. Por lo que ahora hay que esperar a quien elige Francisco Meneghini para ingresar en su lugar.

“Tenemos compañeros al 100%, preparados, y esperando una oportunidad. El equipo siempre está en construcción y con la idea de mejorar. Nos vimos mejor defensivamente. Estamos muy contentos y esperamos sea un punto de inflexión positivo”, sentenció.

