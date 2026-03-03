Es tendencia:
Copa sudamericana

La reacción de la U por ausencia de Matías Zaldivia en Copa Sudamericana: “Tenemos compañeros…”

El canterano fue clave en el triunfo ante Colo Colo en el Superclásico 199, pero por el castigo en el partido ante Lanús se pierde el duelo de este miércoles.

Por Felipe Pavez Farías

Zaldivia será el gran ausente de la U ante Palestino
© PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORTZaldivia será el gran ausente de la U ante Palestino

Universidad de Chile logró el batacazo de la fecha 5 de la Liga de Primera y superó a Colo Colo por 1-0. El único tanto fue obra de Matías Zaldivia y permitió que el Bulla nuevamente se lleve los tres puntos del Estadio Monumental. Triunfo que renovó los ánimos de cara al partido de Copa Sudamericana

Ahora la U se enfoca en el duelo de este miércoles ya que se mide mano a mano con Palestino por un cupo en la fase de grupos. Por lo que no hay margen de error para el Romántico Viajero. 

Matías Zaldivia revela por qué dejó Colo Colo para fichar en U de Chile: “Era mi prioridad seguir, pero…”

Así lo recalcó Fabián Hormazábal que también fue titular en el Superclásico y que se repetirá el plato este miércoles ante los árabes en el Estadio Nacional. 

“Palestino es un equipo aguerrido, eso lo sabemos. Pero el equipo después del partido del domingo tomó una firmeza. Es una muestra de lo que va a ser la U de aquí en adelante. Estoy seguro que vendrán más triunfos”, recalcó el seleccionado nacional. 

¿Qué pasa con Matías Zaldivia?

Ahora el “Rayo” también abordó la sanción de Matías Zaldivia, que ha sido pieza clave en el equipo azul. “Es un pilar fundamental, en la defensa, en el equipo y en el plantel. Va a influir”, confesó Fabián Hormazábal. 

“El Superclásico lo gana él”: Johnny Herrera le tira todas las flores a Paqui Meneghini

Pero el lateral aseguró que hay plantel suficiente para reemplazarlo por los dos duelos que tiene de sanción. Por lo que ahora hay que esperar a quien elige Francisco Meneghini para ingresar en su lugar. 

“Tenemos compañeros al 100%, preparados, y esperando una oportunidad. El equipo siempre está en construcción y con la idea de mejorar. Nos vimos mejor defensivamente. Estamos muy contentos y esperamos sea un punto de inflexión positivo”, sentenció. 

En resumen:

  • Matías Zaldivia anotó el gol del triunfo 1-0 de Universidad de Chile ante Colo Colo.
  • El defensa Matías Zaldivia recibió una sanción de dos partidos en la Copa Sudamericana 2025, en la semifinal ante Lanús.
  • Universidad de Chile enfrentará a Palestino este miércoles en el Estadio Nacional a las 21:30 horas.
