Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

El jugoso premio económico que se juega Tomás Barrios en Indian Wells

El número 3 del tenis chileno está a una victoria de ingresar al cuadro principal del primer Masters 1000 de la temporada.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Tomás Barrios va por una victoria clave en Indian Wells.
© PhotosportTomás Barrios va por una victoria clave en Indian Wells.

Se acabó la gira sudamericana con el Chile Open y de inmediato el circuito se trasladó a Estados Unidos, donde está en pleno desarrollo el primer Masters 1000 del año, Indian Wells.

El certamen californiano contará con la presencia en el cuadro principal de Alejandro Tabilo, quien se medirá en la primera ronda con la joven promesa española Rafael Jódar, quien ingresó al torneo gracias a una invitación.

Pero el zurdo no es el único chileno en el torneo, puesto que este martes Tomás Barrios tiene un partido clave e intentará meterse en el main draw mediante la qualy.

Increíble derrota de Nicolás Jarry en Indian Wells: desperdicia cinco puntos de partido

ver también

Increíble derrota de Nicolás Jarry en Indian Wells: desperdicia cinco puntos de partido

El premio que busca Tomás Barrios en Indian Wells

Tomás Barrios se medirá este martes en la cancha 7 de Indian Wells ante el canadiense Alexis Galarneau, por la ronda final de las clasificaciones. El partido arranca cerca de las 20:00 horas de Chile.

El chillanejo tiene varios motivos para ganar en California, donde uno de ellos es el jugoso premio que obtendrá si se mete al cuadro en el Masters 1000. Barrios Vera ya tiene asegurado un cheque de 14.130 dólares por haber clasificado a la ronda final de la qualy.

Tomás Barrios quiere avanzar en California. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Tomás Barrios quiere avanzar en California. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Publicidad

En el caso que Barrios supere a Galarneau incrementará sus ingresos, porque sumado a lo que ya ganó en las clasificaciones se llevará un prize money de 24.335 dólares por el hecho de jugar el cuadro principal. Es decir, la tercera raqueta de Chile se juega un premio de 38.465 dólares.

Además de lo económico, Tomás Barrios se asegurará 30 puntos para el ranking de la ATP si es que entra a la primera ronda de Indian Wells.

En síntesis

  • Tomás Barrios enfrenta este martes al canadiense Alexis Galarneau por la clasificación a Indian Wells.
  • El tenista chillanejo asegura un premio de 38.465 dólares si accede al cuadro principal.
  • Alejandro Tabilo debutará en primera ronda ante el invitado español Rafael Jódar en California.
Publicidad
El drama de los tenistas atrapados en Dubai tras los ataques: esto dijo la ATP

ver también

El drama de los tenistas atrapados en Dubai tras los ataques: esto dijo la ATP

Lee también
Tabilo está feliz y enojado por su triunfante debut en el Chile Open
Tenis

Tabilo está feliz y enojado por su triunfante debut en el Chile Open

El gesto de Tabilo y Barrios con Garin tras su triunfo: "Lo merece"
Tenis

El gesto de Tabilo y Barrios con Garin tras su triunfo: "Lo merece"

Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios: ¿Dónde y a qué hora ver el Chile Open?
Tenis

Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios: ¿Dónde y a qué hora ver el Chile Open?

Botó a la U de Sampaoli con un golazo y destruye el doble 9 albo: "Se vieron muy..."
Colo Colo

Botó a la U de Sampaoli con un golazo y destruye el doble 9 albo: "Se vieron muy..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo