Se acabó la gira sudamericana con el Chile Open y de inmediato el circuito se trasladó a Estados Unidos, donde está en pleno desarrollo el primer Masters 1000 del año, Indian Wells.

El certamen californiano contará con la presencia en el cuadro principal de Alejandro Tabilo, quien se medirá en la primera ronda con la joven promesa española Rafael Jódar, quien ingresó al torneo gracias a una invitación.

Pero el zurdo no es el único chileno en el torneo, puesto que este martes Tomás Barrios tiene un partido clave e intentará meterse en el main draw mediante la qualy.

El premio que busca Tomás Barrios en Indian Wells

Tomás Barrios se medirá este martes en la cancha 7 de Indian Wells ante el canadiense Alexis Galarneau, por la ronda final de las clasificaciones. El partido arranca cerca de las 20:00 horas de Chile.

El chillanejo tiene varios motivos para ganar en California, donde uno de ellos es el jugoso premio que obtendrá si se mete al cuadro en el Masters 1000. Barrios Vera ya tiene asegurado un cheque de 14.130 dólares por haber clasificado a la ronda final de la qualy.

Tomás Barrios quiere avanzar en California. Foto: Felipe Zanca/Photosport

En el caso que Barrios supere a Galarneau incrementará sus ingresos, porque sumado a lo que ya ganó en las clasificaciones se llevará un prize money de 24.335 dólares por el hecho de jugar el cuadro principal. Es decir, la tercera raqueta de Chile se juega un premio de 38.465 dólares.

Además de lo económico, Tomás Barrios se asegurará 30 puntos para el ranking de la ATP si es que entra a la primera ronda de Indian Wells.

