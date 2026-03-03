Arturo Vidal participó en una divertida dinámica en redes sociales del programa “Enfocados”, conducido por Jefferson Farfán, donde debió elegir entre los mejores jugadores de las selecciones de Chile y Argentina de 2015.

Sin embargo, sus decisiones causaron un inesperado revuelo en redes sociales. El “King” optó mayoritariamente por sus excompañeros, aunque algunas elecciones generaron polémica: eligió a Alexis Sánchez por sobre Ángel di María, a Claudio Bravo por sobre el “Dibu Martínez y a él mismo por sobre Rodrigo de Paul.

Asimismo, escogió a Enzo Fernández en lugar de Marcelo Díaz y a Alexis Mac Allister por sobre Charles Aránguiz, lo que desató inmediatas reacciones entre los usuarios.

Arturo Vidal desata conflicto twittero

El jugador de Colo Colo escogió entre el plantel de la Roja, campeón de América 2015, y el albiceleste campeón del mundo 2022, lo que generó diversas reacciones en redes.

Los usuarios criticaron duramente las elecciones de Vidal, donde un usuario señaló en X. “Di María es más que Alexis y te discuto la de Tagliafico y Beausejour, lo demás me parece bien”, comentó un usuario en X.

“¿Sánchez más que Di María? ¿Beausejour más que Tagliafico? ¿Bravo más que Dibu Martínez? Por favor, no es serio”, comentó otro.

Mientras que otro usuario ninguneo al plantel chileno bicampeón de América. “Chile 2014 se quedó en octavos… Argentina 2022 campeones del mundo. La comparación tiene que ser con otro campeón del mundo, si no corres el riesgo de quedar como un ridículo delirante. A Messi compáralo con Maradona, no con ¿Valdivia?

“Excepto por la de Di María, el resto está bien. Medel es más que Otamendi e Isla mucho más que Molina. El lateral izquierdo está parejo y Bravo tuvo mejor Carrera que el Dibu en general”, señaló otro.

Revisa las reacciones a continuación