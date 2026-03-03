El mundo del fútbol también se encuentra en alerta por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Este martes, se reportó que Cristiano Ronaldo había escapado de Riad tras los bombardeos de Irán.

Y es que el avión privado del futbolista del Al Nassr dejó Arabia Saudita tras el ataque a la embajada de Estados Unidos en dicho país. Los vuelos comerciales se suspendieron, pero la nave de CR7 pudo salir el lunes por la noche.

Se especulaba que el portugués iba a bordo con su familia y que habrían partido a España como resguardo ante la respuesta iraní al bombardeo de Estados Unidos e Israel, donde varias naciones de la región han sido atacadas en las últimas horas.

Sin embargo, Al Nassr se dedicó a desmentir esta información y aclarar que Cristiano Ronaldo no se ha movido de Arabia Saudita. El club publicó una fotografía en donde se ve al delantero en el centro de entrenamiento del club.

Al Nassr aclara los rumores sobre el “escape” de Cristiano Ronaldo

Con esto, se confirma que Cristiano Ronaldo sigue en Arabia Saudita pese a los acontecimientos de las últimas horas.

Sin embargo, la situación no se ha calmado para nada en el país donde el crack portugués reside desde 2022. Este martes, Estados Unidos informó de una “amenaza inminente” de ataques a la ciudad de Dhahran y pidió a sus ciudadanos que no dejen sus residencias en estas horas.

En Medio Oriente, el conflicto ha complicado a más de un deportista. En Dubai, un grupo de tenistas, entre ellos Daniil Medvedev, sigue sin poder dejar Emiratos Árabes Unidos. Por su lado, Irán dejó en duda su participación en el Mundial 2026, preocupando a la FIFA.