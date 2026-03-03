Jugó en Inter Miami, volvió a Chile y ahora es la carta de gol de Humberto Suazo

Humberto Suazo sumó su primer punto en la Primera B. El elenco de San Luis estuvo a segundos de conquistar el triunfo ante Curicó Unido, pero la falta del VAR permitió que se validará el tanto de Leandro Benegas con la mano.

Pese a ello, en el cuadro canario sacaron cuentas alegres. Especialmente por el debut goleador de su máxima joya: Fabián Pastenes. El delantero de 20 años mostró su olfato goleador y logró abrir el marcador en el Estadio Lucio Fariña.

“Me alegra mucho que nuestros delanteros sean de casa y que hoy puedan marcar. El equipo va mejorando y esperamos que el próximo partido podamos sumar de a tres”, recalcó Humberto Suazo tras el primer tanto de Pastenes.

La nueva carta de gol de Humberto Suazo

El delantero nació en Estados Unidos. En sus primeros años incluso jugó en el Inter Miami. Pero el delantero de padres chilenos recibió el ofrecimiento de San Luis y en 2022 se sumó a la institución canaria.

Fabián Pastenes compartió con Humberto Suazo como compañero y ahora como DT en San Luis

Con solo 16 años y un metro 77 de altura empezó a marcar diferencias y alternó con el primer equipo. Ahora con Suazo en la banca ya ha sumado varios partidos de titular y asoma como pieza clave en el equipo. Lo que pudo demostrar con su primer tanto en el profesionalismo ante Curicó.

“Estoy feliz. Le dedicó este gol a mi familia en Estados Unidos y que me acompaña en Chile. Empecé en la juvenil y ahora con el profe Humberto me ha ayudado mucho. Espero poder seguir creciendo y sumando minutos”, reconoció el delantero que ahora busca seguir la senda que dejó “Chupete”.

